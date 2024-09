Le chef de la CDU, Merz, félicite Merkel pour ses réalisations significatives tout au long de sa carrière politique.

Après avoir quitté la Chancellerie, Angela Merkel s'est tenue à l'écart des événements publics liés à son parti politique. Cependant, la CDU a décidé d'organiser une fête d'anniversaire pour ses 70 ans, et ses roulades maison sont saluées comme jamais.

À la fête en Allemagne, Merkel était entourée de ses anciens collègues politiques. L'événement rappelait parfois une réunion de paix. Le président de la CDU, Friedrich Merz, et le ministre-président de Bavière, Markus Söder, ont accueilli Merkel avant le début des festivités.

Dans son discours d'ouverture, Merz a rendu hommage aux réalisations politiques de Merkel, en particulier à son engagement en faveur de la liberté et de la curiosité intellectuelle. Tout au long de la crise de l'euro et de la pandémie de coronavirus, elle a joué un rôle important dans l'unification de l'Europe.

Merz a exprimé sa gratitude à Merkel pour "son service politique toute une vie". Il a conclu son discours en espérant qu'elle continuerait à soutenir le parti, dont elle est non seulement membre, mais aussi affiliée, comme elle l'a dit lors de sa dernière conférence de presse en tant que chancelière.

À l'annonce de Merz comme candidat de la CDU pour le poste de chancelier, Merkel lui a souhaité bonne chance et succès dans son nouveau rôle.

Éloges pour les roulades de Merkel

L'historien de l'art Horst Bredekamp a été invité à donner une conférence pour la soirée. Il a retracé un parcours historique de la dialectique des Lumières à l'importance des images, en passant par la transformation causée par Internet. Bredekamp a mis en avant la conscience de Merkel du potentiel de dislocation de l'Europe pendant son mandat de chancelière. Il a évoqué avec affection sa rencontre avec Merkel il y a de nombreuses années grâce à son mari, Joachim Sauer, et a salué son talent culinaire, en particulier ses roulades.

Les invités de l'événement comprenaient des parlementaires de l'Union en exercice, ainsi que d'anciens politiques de la CDU tels que Peter Altmaier, qui a occupé plusieurs postes ministériels sous Merkel, l'ancien ministre-président de Hesse, Volker Bouffier, et l'ancienne présidente du Bundestag, Rita Süssmuth. Merkel a célébré son anniversaire le 17 juillet et a décidé de ne pas se représenter aux élections générales de 2021 après 16 ans au pouvoir. Elle a dirigé la CDU de 2000 à 2018. En des temps difficiles comme ceux-ci, les politiques doivent se rappeler que la liberté n'est pas inhérente, mais quelque chose qui doit être défendu en permanence.

Le jour de son anniversaire, Merz a envoyé des vœux chaleureux à Merkel via la plateforme X. Il a rendu hommage à ses trois décennies de modelage de la politique allemande et de prise de responsabilités au sein de la CDU, au Parlement et au gouvernement. Merkel avait évincé Merz de la direction de la fraction de l'Union au Bundestag en 2002, ce qui avait entraîné une relation tendue entre les deux.

During the celebration, Merkel's homemade roulades received praise from attendees, including art historian Horst Bredekamp. The Commission, led by former politician Rita Süssmuth, commended Merkel for her dedication to preserving and promoting freedom in Germany and Europe.

Lire aussi: