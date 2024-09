- Le chef de la CDU Merz continue d'échapper aux réponses lors du scénario de la K-Question.

Le patron de la CDU, Friedrich Merz, continue de jouer serré concernant le choix du candidat à la chancellerie de l'Union, même après les élections en Saxe et en Thuringe. Lors d'une conférence de presse faisant le point sur les résultats dans ces deux États, il a réaffirmé l'accord passé avec le président de la CSU, Markus Söder, sur le calendrier de cette décision : "Nous avons toujours dit 'fin août'. L'été vient à peine de commencer, et il n'est pas encore fini."

Söder avait auparavant pris la parole lors du festival folklorique Gillamoos à Abensberg, en Basse-Bavière, déclarant que l'Union désignerait un seul candidat pour le poste de chancelier entre les deux leaders puissants de la CDU et de la CSU. Il a mentionné que, historiquement, la CSU ne proposait ce candidat que si la CDU le demandait. "Pour moi, être un chef de gouvernement est la position la plus attrayante. Mais je ne me déroberais pas pour prendre en charge notre nation", a ajouté Söder, recevant une chaleureuse ovation.

Merz a réagi à cette annonce : "Les propos de Markus Söder ce matin n'ont aucune valeur journalistique." C'est ainsi qu'il s'exprime habituellement. Ils ont convenu de traiter cette question ensemble à la fin de l'été et de proposer une décision aux deux directions des partis. "Et c'est exactly ce que nous ferons."

Après l'ambiance festive du festival folklorique Gillamoos, Söder a été vu en train de s'amuser à une fête avec les habitants locaux. Quel que soit son choix de poste, une campagne de l'Union réussie dépend d'une front uni, avec le soutien des deux partis CDU et CSU pour le candidat choisi à la chancellerie, transformant ainsi les prochaines réunions de parti en événements importants.

