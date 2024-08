Le chef de la CDU est condamné à payer 8000 euros; Lappen est exclu du paiement.

Jan Redmann, le président de l'CDU en Brandebourg, a écopé d'une amende salée pour sa balade en trottinette électrique ivre en juillet. Le tribunal régional de Potsdam a décidé qu'il devait payer 8 000 euros, soit 25 amendes journalières de 320 euros chacune, pour sa conduite irresponsable sous l'emprise de l'alcool. En conséquence, son permis de conduire a été suspendu pour une période supplémentaire de six mois.

Redmann a assumé la responsabilité de ses actes et accepté les conséquences de son choix de boire et de conduire, même si la limite légale d'alcool en Allemagne est de 1,1 pour mille. Il a été arrêté par la police pendant son trajet tardif en trottinette électrique pour retourner à son appartement à Potsdam, où un test de alcoolémie a révélé que son taux d'alcool dans le sang était d'environ 1,3 pour mille.

Redmann, qui est également le chef du groupe parlementaire de l'CDU au Parlement régional de Brandebourg et le candidat principal de l'CDU pour les élections régionales du 22 septembre, a reconnu son erreur et a exhorté le public à l'évaluer en fonction de ses idéologies politiques et de ses plans pour l'avenir de l'État, plutôt que de cette erreur.

Actuellement, l'CDU est en retard par rapport à l'SPD et à l'AfD dans les sondages, avec respectivement 20 % et 24 % de soutien. Redmann espère succéder à Dietmar Woidke de l'SPD en tant que nouveau ministre-président après l'élection à venir.

