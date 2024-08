- Le chef de la CDU doit verser 8 000 euros pour conduite en état d'ivresse.

Le leader de la CDU du Brandebourg, Jan Redmann, a été condamné à une amende de 8 000 euros pour sa conduite irresponsable de scooter électrique en état d'ébriété.

Le tribunal de Potsdam, selon son porte-parole, a infligé des pénalités totalisant 25 fois 320 euros chacune, soit 8 000 euros au total. Cette amende est la conséquence de son incident de conduite en état d'ivresse irresponsable. De plus, son permis de conduire sera suspendu pendant six mois supplémentaires.

La CDU du Brandebourg a confirmé que Redmann avait accepté de payer l'amende. Il est également le chef de file de la CDU dans le parlement régional du Brandebourg et leur candidat choisi pour les élections régionales du 22 septembre.

Redmann a été arrêté par la police alors qu'il conduisait un scooter électrique vers sa résidence à Potsdam en juillet. Après l'incident, il a admis avoir un taux d'alcoolémie d'environ 1,3 promille. En Allemagne, tout taux supérieur ou égal à 1,1 promille est considéré comme un délit. Redmann a reconnu publiquement son erreur.

Redmann vise la fonction de Ministre-Président

Les amendes journalières sont déterminées en fonction de la situation personnelle et financière de l'auteur. Une ordonnance pénale est une décision préliminaire, évitant ainsi un procès plus long.

Redmann cherche à remplacer Dietmar Woidke (SPD) au poste de Ministre-Président. Selon un sondage Insa-Consulere pour le "Nordkurier" début août, la CDU était à 19 %, derrière l'AfD avec 24 % et le SPD avec 20 %. Lorsque l'on a demandé si Redmann devrait continuer en tant que candidat principal de la CDU et potentiel futur Ministre-Président, 22 % ont répondu "probablement oui", tandis que 48 % ont répondu "probablement non".

