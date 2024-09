- Le chef de la CDU défend la politique d'ouverture en réponse aux critiques de la BSW.

Le chef de file de la CDU de Brandebourg, Jan Redmann, est ouvert à l'idée de collaborer avec l'Alliance pour le progrès et la justice sociale (APJS) après les élections régionales. Il estime qu'il n'est pas juste de rejeter d'emblée un nouveau parti comme l'APJS, encore mystérieux sur de nombreux aspects, et de le ranger dans le même sac que les partis mentionnés dans les rapports de la police secrète, comme La Gauche ou l'AfD, a-t-il déclaré à RBB's Radio Eins. La CDU a exclu de former des alliances avec l'AfD et La Gauche.

"Compte tenu de la composition ici en Brandebourg, notre candidat principal était autrefois avec le SPD et sert maintenant comme juge du travail", a souligné Redmann. Le groupe parlementaire régional de l'APJS en Thuringe comprend d'anciens Verts et démocrates-chrétiens.

Redmann ne partage pas la condition de l'APJS selon laquelle la coopération ne pourrait se faire que si les livraisons d'armes à l'Ukraine étaient arrêtées. "Nous ne sommes pas prêts à le faire, ni la CDU en Allemagne", a-t-il déclaré.

Pour Redmann, l'essentiel est de comprendre la position de l'APJS sur l'armée allemande. Il trouve préoccupant qu'ils aient inclus dans leur manifeste électoral leur opposition à l'extension des bases militaires en Brandebourg. Le manifeste de l'APJS stipule : "... leur équipement adéquat, et non leur extension et leur armement, devrait être l'objectif de la politique de défense."

Redmann a défendu la position de la CDU sur le renvoi des demandeurs d'asile à la frontière allemande. "Le renvoi des demandeurs d'asile à la frontière est actuellement interdit en raison du règlement Dublin III, qui n'est plus respecté par d'autres pays européens", a-t-il déclaré.

Le gouvernement de la coalition et l'Union sont actuellement en pourparlers sur la politique migratoire. Le président de la CDU, Friedrich Merz, insiste sur la condition de renvoi des migrants directement à la frontière allemande.

Un nouveau parlement régional sera élu en Brandebourg le 22 septembre. Selon les derniers sondages, la CDU est à 19 %, derrière l'AfD à 24 %, le SPD à 20 % et l'APJS à 17 %.

En Saxe, la CDU était la force la plus forte, et en Thuringe, elle était la deuxième derrière l'AfD. Redmann est optimiste : "L'élection en Thuringe a montré que l'avantage de l'incumbence n'est pas le facteur déterminant - sinon, Bodo Ramelow serait toujours en tête en Thuringe."

Malgré le retard de la CDU dans les sondages en Brandebourg par rapport à l'AfD, Redmann adopte une approche prudente vis-à-vis de l'APJS, la considérant différemment des partis comme La Gauche ou l'AfD. Il trouve la position de l'APJS sur l'extension militaire préoccupante, mais il espère qu'un nouveau parlement régional entraînera des changements dans le paysage politique, comme cela a été démontré en Thuringe.

