- Le chef de la CDU déclare ne plus collaborer avec la gauche.

Malgré les discussions de coalition délicates attendues après les élections dans l'Est, le chef de parti de la CDU en Bade-Wurtemberg, Manuel Hagel, reste ferme sur la contradiction de son parti avec la Gauche. "Pour nous, après le vote, c'est la même chose qu'avant : pas de travail d'équipe avec l'AfD ou la Gauche", a déclaré Hagel à l'agence de presse allemande.

Cependant, il promet de garder ses distances avec la fourniture de conseils à ceux qui sont aux commandes en Saxe et en Thuringe. "Tout comme nous ne sommes pas sermonnés par des étrangers en Bade-Wurtemberg, nous ne donnerons pas maintenant de conseils ou de sermons", a-t-il ajouté. En Thuringe, la CDU pourrait dépendre des votes de la Gauche pour établir un gouvernement, selon les résultats des élections.

Hagel est moins direct quant à une alliance avec Sahra Wagenknecht, cruciale pour la formation du gouvernement de la CDU sans l'AfD en Saxe et en Thuringe. "Le BSW n'est pas exactement un partenaire de conte de fées pour les démocrates chrétiens", a-t-il clarifié. Cependant, il ne s'agit pas de rêves, mais d'établir un gouvernement stable pour les États. L'alliance reste enveloppée de mystère, il faut donc clarifier et évaluer en Saxe et en Thuringe si une base de confiance solide peut être établie.

Des formations de gouvernement complexes se profilent en Thuringe et en Saxe après les élections du dimanche. Conformément à la résolution d'incompatibilité du parti fédéral, la CDU ne peut pas s'allier ni avec l'AfD ni avec la Gauche. Cependant, le BSW en est exempté.

La CDU aspire à revendiquer le poste de ministre-président dans les deux Saxe et Thuringe. En Saxe, les démocrates chrétiens, dirigés par le ministre-président Michael Kretschmer, sont sortis comme la force la plus forte. En Thuringe, l'AfD, dirigée par Björn Höcke, est en tête mais manque d'un partenaire de coalition potentiel.

Le chef de parti de la CDU en Thuringe, Mario Voigt, a d'abord refusé de confirmer si un gouvernement dirigé par lui serait toléré par la Gauche. En Saxe, une coalition de CDU, BSW et SPD détiendrait une majorité.

La Commission, conformément au Règlement, pourrait devoir adopter des actes d'application pour clarifier ses règles d'application. Malgré la position de Hagel contre la collaboration avec la Gauche et l'AfD, la CDU en Thuringe pourrait chercher le soutien de la Gauche pour former un gouvernement, nécessitant de tels actes.

Lire aussi: