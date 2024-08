- Le chef de la CDU de Thuringe qualifie Höcke de disjoncteur et les Verts de problème

Le candidat numéro un de la CDU en Thuringe, Mario Voigt, voit des chances pour son parti dans la lutte contre l'AfD et critique simultanément les Verts. "Les Verts représentent un véritable problème pour notre pays", a déclaré Voigt lors de l'émission Early Start de RTL/ntv. La politique des Verts à Berlin ou à Erfurt ne correspond pas à sa ligne. Dire aux gens comment ils doivent manger ou se chauffer est énervant pour les citoyens. "C'est pourquoi les Verts au gouvernement sont simplement à leur place."

En ce qui concerne l'AfD, Voigt a déclaré que son président régional Björn Höcke constituait une menace pour l'emplacement économique de la Thuringe. Il est clair qu'il n'y aura pas de coalition avec l'AfD pour la CDU.

Les idées politiques sociétales de Höcke ne correspondent pas non plus "à notre vision du monde", a-t-il déclaré. "Il est un diviseur pour notre pays et par conséquent, il ne devrait pas être confié aucune responsabilité." Lorsque lui a-t-on demandé s'il voyait encore des chances pour que la CDU rattrape l'AfD, Voigt a répondu : "Je pense que c'est possible."

Voigt est ouvert à une rencontre avec la candidate numéro un du BSW, Katja Wolf.

L'AfD est en tête des sondages en Thuringe depuis des mois avec des valeurs autour de 30%. La CDU est coincée à des valeurs entre 21 et 23% à la deuxième place. Cependant, Voigt sent la pression du nouveau parti BSW de Sahra Wagenknecht et de sa candidate numéro un en Thuringe, Katja Wolf. Comme aucune autre parti ne veut former une coalition avec l'AfD, les deux espèrent obtenir le poste de ministre-président.

Lors de l'émission Early Start de RTL-ntv, le politique de la CDU a déclaré qu'il était "ouvert à une rencontre avec Mme Wolf pour discuter des problèmes et des solutions de Thuringe". Pour lui, l'essentiel est d'aborder les problèmes de Thuringe.

"Cela signifie politiquement que je ne peux pas accepter tout parti qui interfère de l'extérieur dans nos affaires", a déclaré Voigt en référence aux déclarations du fondateur du parti BSW, Sahra Wagenknecht. L'ancienne membre du parti de

