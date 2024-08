- Le chef de la CDU appelle à une augmentation des forces de l'ordre après l'attaque.

À la suite de l'attaque au couteau tragique de Solingen qui a coûté la vie à trois personnes, la figure de proue de la CDU de Brandebourg, Jan Redmann, plaide en faveur d'un renforcement des pouvoirs de la police. "Une sécurité accrue lors des rassemblements publics peut être atteinte grâce à la vidéosurveillance moderne avec reconnaissance faciale et des contrôles aléatoires des sacs", a suggéré Redmann. "De plus, il est grand temps que notre forces de l'ordre surveillent les forums en ligne islamistes, ce qui nous permettrait d'agir rapidement. Actuellement, nous dépendons uniquement des informations des agences étrangères, une situation qui doit être transformée immédiatement."

Redmann, le politique de la CDU, insiste également sur la possibilité de déporter les menaces potentielles vers des zones dangereuses comme la Syrie et l'Afghanistan. "Ils abusent de notre hospitalité", a-t-il argumenté. Les administrations fédérale et régionale doivent collaborer pour élaborer un accord anti-terroriste.

La tragédie de la rue Siegburg à Solingen vendredi soir a entraîné la mort de deux hommes et d'une femme. Huit autres personnes ont été blessées, dont quatre grièvement. Les autorités ont arrêté un suspect, identifié par la police de Düsseldorf comme étant un Syrien de 26 ans. Le Bureau du procureur général enquête sur des chefs d'accusation d'homicide et de liens présumés avec l'organisation terroriste État islamique (EI).

Récemment, la ministre de l'Intérieur allemande Nancy Faeser (SPD) a plaidé en faveur d'une législation sur les armes plus stricte en réponse à la hausse des attaques au couteau. Le port public de couteaux avec des lames allant jusqu'à six centimètres sera autorisé, contre douze centimètres actuellement. Il devrait y avoir un interdit pur et simple sur le port de couteaux dangereux à cran d'arrêt.

