- Le chef de la CDU appelle à la fermeture du camp pro-palestinien

Après une intervention policière dans un camp de protestation pro-palestinien sur la Moorweide de Hambourg, la CDU réclame son évacuation immédiate. "Le camp pro-palestinien intolérable et antisémite sur la Moorweide doit enfin être fermé et évacué", a déclaré Dennis Thering, le chef de file de l'État et de la faction, à l'agence de presse allemande. Il est inacceptable que "le comportement de plus en plus, également relevant de la criminalité de certains participants, soit ignoré et que l'autorisation du camp soit régulièrement prolongée."

La manifestation, enregistrée comme une veillée sous le slogan "Maintenant, Rafah", proteste contre les actions militaires d'Israël à Gaza suite à l'attaque terroriste de Hamas. Elle se déroule depuis mai sur la place Theodor-Heuss en face de la gare Dammtor et a récemment été prolongée jusqu'à la fin août par l'autorité compétente en matière de rassemblements.

Ce week-end, la police a été appelée sur le camp en raison de disputes signalées. À leur arrivée, les participants ont nié tout incident mais ont réagi de manière extrêmement agressive envers les officiers, blessant légèrement l'un d'eux au visage.

Trois manifestants ont été initialement arrêtés puis relâchés. Selon le porte-parole de la police, des poursuites ont été engagées pour résistance, tentative de fuite, agression et coups et blessures.

Ce qui s'est passé au camp ce week-end, "n'a rien à voir avec une manifestation pacifique couverte par le droit de manifester", a déclaré Thering. "Que cette fois-ci un policier ait même été blessé est inacceptable. Le sénateur de l'Intérieur et le maire ne peuvent plus fermer les yeux mais doivent enfin agir."

Le FDP réclame également des conséquences. Après l'intervention de la police, la présidente du FDP de l'État, Sonja Jacobsen, a parlé d'un "signe d'avertissement concernant le manque de respect de l'État de droit". "Si cette manifestation continue est réellement pleinement et à cet endroit une manifestation protégée par la Constitution, c'est plus que douteux", a-t-elle déclaré. Elle a également appelé à examiner des lieux alternatifs : "Au vu de notre compréhension de la responsabilité de l'Allemagne envers Israël, nous ne pouvons pas permettre que la Moorweide, qui a également été un point de rassemblement pour la déportation des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, soit utilisée comme lieu de rassemblement pour des protestations anti-israéliennes et antisém

Lire aussi: