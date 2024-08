- Le chef de la CDU à Hambourg, Thering, appelle à des contrôles aux frontières

Le chef de file de l'CDU au niveau de l'État et de la faction de Hambourg, Dennis Thering, appelle à des contrôles aux frontières intérieures de l'UE pour limiter les entrées illégales. "Nous devons limiter la migration", a-t-il déclaré à l'agence de presse allemande. L'efficacité des contrôles frontaliers a été démontrée lors du championnat d'Europe de football de l'UEFA, avec environ 8 000 entrées illégales et 230 passeurs arrêtés aux frontières allemandes pendant cette courte période. "Alors on se demande pourquoi cela n'a pas été fait plus tôt ?"

L'Union européenne est manifestement incapable de protéger efficacement ses frontières extérieures. " Tant que cela sera le cas, nous devons continuer à avoir des contrôles stationnaires aux frontières allemandes ", a-t-il déclaré. "Si l'UE ne peut pas gérer la protection des frontières extérieures de l'Europe, alors les pays doivent se débrouiller seuls. Personne ne le souhaite, mais la pression sur l'UE doit augmenter."

Le chancelier fédéral Olaf Scholz (SPD) est responsable de l'assurance "qu'il y a un contrôle frontalier raisonnable aux frontières extérieures de l'UE, alors les contrôles frontaliers allemands pourraient être abolis à nouveau", a déclaré Thering.

Le chef de file de l'CDU à Hambourg demande un nouveau mécanisme de répartition des réfugiés

En fin de compte, il s'agit également de la cohésion sociale. "En ce qui concerne l'hébergement des réfugiés, nous pouvons voir ici à Hambourg que nous sommes à notre limite. Le Sénat a déjà reconnu publiquement cela." Le maire Peter Tschentscher (SPD) doit donc faire pression plus fort au niveau fédéral pour un mécanisme de répartition différent. "La clé de Königstein est la mauvaise approche pour les villes-États comme Hambourg. Nous devons obtenir une meilleure répartition sur l'ensemble du territoire fédéral", a déclaré Thering.

La clé de Königstein, que les États utilisent également pour la répartition des questions financières, ne prend en compte que la population à hauteur d'un tiers, tandis que les recettes fiscales, c'est-à-dire la puissance économique, représentent deux tiers. Cela désavantage les villes-États financièrement fortes comme Hambourg, selon Thering.

Tschentscher avait également appelé à plusieurs reprises à une répartition plus équitable, mais sans succès pour l'instant.

Thering: doit révoquer la nationalité allemande des criminels

Thering a également appelé à une position plus ferme envers les personnes ayant une double nationalité qui commettent des crimes en Allemagne. "Pour nous en tant que CDU, c'est clair : ceux qui commettent des crimes ici ont perdu leur droit de résidence. Et si quelqu'un avec une double nationalité commet un crime, il est nécessaire de révoquer le passeport allemand et de les déporter", a-t-il déclaré. "Mais le SPD et les Verts ne veulent pas parler de ce sujet non plus."

Il a décrit l'initiative du sénateur de l'Intérieur Andy Grote (SPD) pour déporter les criminels et les individus dangereux vers des pays non sûrs comme la Syrie ou l'Afghanistan comme insuffisante. "Cela ne suffit pas clairement, et cela montre une fois de plus cette réaction réflexive : ce Sénat SPD et Vert ne réagit que lorsque la pression est maximale", a-t-il déclaré.

Pendant des années, le SPD et les Verts avaient rejeté les appels à déporter en Afghanistan. "Quelque chose aurait dû se produire beaucoup plus tôt. Le changement d'avis vient trop tard."

