Le chef de la BSW: Les coalitions ne se formeront pas sans critique de la politique ukrainienne

Après les élections en Saxe et en Thuringe, l'Alliance Sahra Wagenknecht (BSW) ne rencontrera pas le chef d'État d'AfD, Björn Höcke, pour discuter de la coalition en Thuringe. Mohammed Ali, présidente fédérale de BSW, a exprimé ses vues sur le programme Frühstart de ntv le lendemain matin : "Nous avons clairement rejeté une coalition avec l'AfD, donc c'est inutile." Le parti est inenvisageable comme partenaire de coalition en raison de ses idéologies d'extrême droite et de ses membres qui soutiennent des vues fascistes. "Tant que c'est le cas, ce n'est pas pour nous."

Malgré cela, Mohamed Ali est ouvert à la possibilité de discuter de l'implication de BSW dans le gouvernement en Saxe et en Thuringe. Elle a reconnu : "Nous sommes ouverts aux discussions", car ils partagent des intérêts communs avec la CDU, le SPD et le Parti de gauche dans des domaines tels que l'éducation, la santé, la sécurité intérieure et l'infrastructure. Cependant, des améliorations significatives dans ces secteurs pour les habitants de Thuringe ou de Saxe seraient une condition pour la participation de BSW.

Mohamed Ali a mentionné que la coopération avec la gauche n'était pas exclue. "Nous n'avons pas exclu cela - la gauche est un parti démocratique, donc nous pouvons interagir avec eux."

En ce qui concerne la politique étrangère, Mohamed Ali a également énoncé des conditions pour la participation de BSW au gouvernement. Les gouvernements des États devraient plaider pour la diplomatie et une solution négociée dans le conflit ukrainien, refuser le déploiement de missiles américains de portée intermédiaire en Allemagne et adopter une position critique sur les livraisons d'armes à l'Ukraine.

Mécontentement face aux critiques de Linnemann

Avant d'éventuelles discussions entre la CDU et BSW, les commentaires de Linnemann, secrétaire général de la CDU, concernant Sahra Wagenknecht ont suscité de la frustration au sein de son parti. La co-présidente Mohamed Ali a répondu à son analyse avec mécontentement, déclarant : "J'ai pris ses commentaires avec déplaisir." Elle conteste l'idée de Linnemann selon laquelle Wagenknecht serait simultanément d'extrême gauche, d'extrême droite et communiste. "Je pense que M. Linnemann devrait peut-être réexaminer sa perspective erronée", a déclaré Mohamed Ali.

Cette position pourrait potentiellement poser des défis aux coalitions possibles en Saxe et en Thuringe. "Si la CDU et principalement le parti de l'État s'en tiennent à une telle position, il sera alors impossible de progresser de manière constructive", a déclaré la présidente de BSW. Nous verrons ce qui se passera lors des pourparlers.

À la suite des pertes des partis de la coalition du feu dans les élections régionales de l'Est, Mohamed Ali a appelé à des élections fédérales anticipées. "Nous avons des élections fédérales régulières qui se profilent dans un an - si un changement se produit plus tôt, nous l'accueillerions volontiers." Le mécontentement du peuple lors des élections régionales a été un avertissement clair pour le gouvernement de la coalition du feu.

