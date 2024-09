- Le chef de la BSW de Saxe satisfait du résultat des élections

Sabine Zimmermann, figure de proue du parti Vert en Saxe, a exprimé sa satisfaction avec les résultats des élections. Elle a déclaré sur ARD : "Nous avons obtenu des scores à deux chiffres et maintenu notre performance des élections européennes. Nous en sommes fiers, à juste titre." Selon elle, les changements en politique devraient être perceptibles, non seulement pour le parti, mais aussi pour les citoyens. "Et ce changement devrait se produire assez rapidement", a-t-elle ajouté.

Durante leur événement de célébration, Zimmermann était toujours enchantée. Se tournant vers ses supporters enthousiastes, elle a déclaré : "Nous sommes en train d'écrire l'histoire !" Aux côtés du président de l'État de BSW, Jörg Scheibe, elle a exprimé sa gratitude envers les électeurs et l'équipe de campagne dévouée. "Avec nous, il s'agit d'un nouveau départ. Nous ne serons pas ceux qui tireront les ficelles dans d'éventuelles coalitions", a prédit Zimmermann.

