- Le chef de la BSR préconise une élimination accrue des déchets sous le couvert de la liberté.

La liberté excessive dont jouissent les habitants et les visiteurs de Berlin, selon la directrice du service de gestion des déchets BSR, Stephanie Otto, est principalement responsable de la quantité importante de déchets vue dans certains quartiers de la ville. Lors d'un entretien avec Tagesspiegel, Otto a déclaré : "Berlin n'est pas constamment propre ou sale. Beaucoup dépend de l'attitude des gens. (...) Le sentiment général de liberté que nous incarnons peut parfois inciter les gens à se sentir particulièrement libres, même en ce qui concerne le jet de déchets."

Otto a refusé de fournir une explication quant à la raison pour laquelle certains quartiers sont plus pollués que d'autres, déclarant : "Je ne vais pas spéculer, je ne suis pas sociologue." Elle a cependant souligné que des endroits comme Alexanderplatz, Warschauer Straße à Friedrichshain et Hermannplatz à Neukölln sont nettoyés toutes les semaines, tandis que d'autres le sont dix fois plus souvent en raison de leur forte fréquentation. Cette forte affluence entraîne l'accumulation d'une quantité importante de déchets. Malgré la présence de poubelles orange extra-larges, certains individus les ignorent et abandonnent leurs déchets, témoignant d'un manque de respect pour les espaces publics.

Otto a plaidé en faveur de sanctions plus sévères, en particulier pour les personnes impliquées dans le dépôt illégal régulier de déchets. Elle a également suggéré que les offices de l'ordre public augmentent leurs patrouilles pour lutter contre ce problème. Selon Otto, l'emballage à usage unique est le principal défi. Bien que les individus soient tenus d'utiliser des contenants réutilisables, la plupart optent pour des options jetables à la place. "Les emballages à usage unique et les consignes doivent être plus chers."

En discutant des déchets ménagers, Otto a noté que la diminution de 15 % par habitant au cours de la dernière décennie est une évolution positive. Cependant, des améliorations sont encore nécessaires en matière de tri des déchets, en particulier dans les immeubles d'appartements où l'espace pour les poubelles est limité. Cela peut entraîner de la confusion, créant potentiellement des situations dangereuses. En effet, une installation de tri de papier a été incendiée en 2021, probablement en raison d'une batterie lithium-ion qui a pris feu dans une poubelle en papier. De plus, les cartouches de gaz hilarant remplies de gaz résiduel sont souvent jetées, ce qui peut entraîner des explosions en raison de leur manipulation irresponsable.

Malgré les efforts pour améliorer la qualité de l'air diurne, la forte circulation dans des endroits populaires comme Alexanderplatz, Warschauer Straße et Hermannplatz contribue à une pollution accrue. Le jet de déchets dans ces quartiers, même lorsque de grandes poubelles sont disponibles, nuit à la qualité de l'air diurne.

