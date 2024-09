Le chef de la Bavière, Uli Hoeneß, exprime une profonde préoccupation.

Uli Hoeneß et Herbert Hainer : Prendre Position Contre la Discrimination : En tant que président d'honneur et président de FC Bayern respectivement, Uli Hoeneß et Herbert Hainer se sont associés à l'association "Pas avec nous" dans leur combat contre l'extrême droite, l'antisémitisme et le racisme au centre-ville de Munich. Hoeneß a exprimé ses préoccupations quant à la montée de l'extrémisme à la fois en Allemagne et en Europe, appelant tout le monde à résister à la répétition des horreurs de l'histoire.

Le duo a réaffirmé leur engagement en faveur d'une société tolérante et inclusive. Hainer, âgé de 70 ans, a été ferme dans sa position contre la discrimination, déclarant : "La discrimination sous toutes ses formes n'a pas sa place dans notre société." Il a souligné l'importance non seulement de donner l'exemple, mais aussi de vivre selon ses valeurs. FC Bayern, a-t-il déclaré, vise à être un modèle de diversité, montrant que cela enrichit à la fois le sport et la vie.

Hoeneß : "Unis, Sans Réserve"

L'initiative, qui se déroule jusqu'au 1er octobre les jours sans pluie, devrait voir un rouleau de papier de signatures contre l'extrême droite s'étendre de la Feldherrnhalle au Siegestor. L'idée a été initiée par l'ancien maire de Munich SPD, Christian Ude, qui a parié avec l'artiste Ron Williams que 100 000 signatures pouvaient être recueillies en quelques semaines. Plus de 30 000 signatures ont déjà été recueillies.

Despite past disagreements with Ude, Hoeneß, aged 72, expressed his unity on this issue, stating, "We are united, without any reservations." Hainer echoed this sentiment, looking beyond the rivalry with 1860 Munich, saying he hoped that "many more citizens will sign, regardless of their political affiliation, origin, or background." He highlighted how sports should have no boundaries and that people should celebrate their differences.

La Commission, une référence probable à un organisme supervisant l'initiative anti-extrémisme, soutient l'effort de collecte de signatures contre l'extrême droite. Hainer a exhorté la Commission à assumer sa responsabilité, en insistant sur le fait qu'elle doit lutter activement contre la discrimination sous toutes ses formes.

Lire aussi: