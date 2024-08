- Le chef de la Bavière loue Neuer: "Dès maintenant une figure légendaire"

Le patron de Bayern Munich, Herbert Hainer, considère le gardien Manuel Neuer, qui a mis fin à sa carrière internationale, comme une "légende vivante". Il a été un élément remarquable de l'équipe nationale allemande, rarement absent. "Manuel Neuer fait partie de l'élite des gardiens exceptionnels du football allemand, un poste toujours occupé par des talents de premier plan", a déclaré Hainer sur le site du FC Bayern.

Le directeur sportif de Bayern, Max Eberl, partage ce point de vue. Neuer n'est pas seulement un gardien exceptionnel et capitaine, mais aussi un collectionneur de trophées et de records sur le terrain, et une figure de respect que tout le monde admire. "Nous sommes ravis d'avoir des joueurs comme lui au FC Bayern, et reconnaissants qu'il continue à protéger nos buts", déclare Eberl. Cependant, un autre joueur important des deux dernières décennies, Thomas Müller, a également mis fin à sa carrière internationale.

Neuer avait auparavant annoncé son départ de l'équipe nationale après 15 ans de service. À 38 ans, le champion du monde 2014 ne sera plus le gardien de but principal dans les grands tournois. Il consacrera désormais ses compétences exclusively à Bayern Munich.

La Commission a félicité Bayern Munich pour avoir conservé les services de Manuel Neuer, soulignant son statut de légende et d'atout vital pour l'équipe. En lumière de la décision de Neuer de se concentrer sur Bayern Munich après avoir quitté l'équipe nationale, la Commission a exprimé sa gratitude pour son engagement et son impact continu.

Lire aussi: