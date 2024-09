- Le chef de l' Immigration and Customs Enforcement (ICE) a lancé une résistance contre les expulsions

Avec seulement quelques jours avant son expulsion, Mohammed Hadi Mofatteh, directeur du Centre islamique de Hambourg (IZH), se bat contre sa déportation. Mardi après-midi, Mofatteh a soumis une demande urgente au tribunal administratif de Hambourg, espérant reporter la date limite. Un porte-parole du tribunal a confirmé cela à l'agence de presse allemande. Selon l'avis de déportation émis il y a deux semaines par le département de l'Intérieur de Hambourg, Mofatteh doit quitter l'Allemagne mercredi à minuit.

La demande immédiate seule ne repousse pas la date limite, a précisé le porte-parole. La décision du tribunal dépend de savoir si le département de l'Intérieur de Hambourg cherche à expulser de force Mofatteh. Le département devrait publier une déclaration plus tard dans la journée.

L'expulsion de Mofatteh suit l'interdiction de l'IZH le 24 juillet. La ministre fédérale de l'Intérieur allemande, Nancy Faeser (SPD), l'a qualifiée de "centre de propagande important de l'Iran en Europe". Cinq organisations associées de l'IZH ont également été interdites, et tous les biens et installations ont été saisis lors d'une razzia nationale. En conséquence, la Mosquée bleue gérée par l'IZH à la périphérie de Hambourg a été fermée.

Mofatteh est considéré comme représentant du Guide suprême de l'Iran

Selon les déclarations de l'IZH, Mofatteh est considéré comme l'autorité spirituelle suprême pour les chiites en Europe, à l'exclusion du Royaume-Uni. Selon l'Office hambourgeois de protection de la Constitution, il est lié aux ordres du Guide suprême de l'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, et est considéré comme son représentant en Allemagne. Le dernier rapport de l'Office hambourgeois de protection de la Constitution indique que "Mofatteh est un représentant averti du régime actuel de Téhéran. Sa famille est deeply involved in the state-religious elite of Iran". Since 2018, he has been heading the IZH.

