Le chef de file décède, jugant nécessaire un nouveau départ.

Le Parti Vert prend des mesures radicales suite à une série de défaites électorales, dans le but de rénover sa structure de direction. Les codirigeants Omid Nouripour et Ricarda Lang, s'exprimant à Berlin, ont annoncé leur démission de leurs postes au sein du parti. Ils ont annoncé que l'ensemble du conseil fédéral démissionnerait lors de la conférence du parti à Wiesbaden.

Nouripour a reconnu la grave crise que traverse le parti, déclarant : "Le résultat des élections est un rappel brutal de la crise la plus profonde que notre parti a connue en plus de dix ans." Il a poursuivi : "Bien que cette crise puisse sembler insurmontable, le changement et un nouveau départ sont essentiels pour la surmonter. Il est grand temps de confier l'avenir de ce parti à de nouvelles mains."

Plus de développements à venir

Nouripour a proposé une nouvelle initiative au sein du Parti Vert, suggérant : "Nous devrions envisager d'adopter une campagne 'Green Tip', encourageant les membres de base à proposer des solutions innovantes pour revitaliser notre parti." Lang, dans son discours d'adieu, a mis en avant le potentiel de cette stratégie, déclarant : "Embrasser ce concept 'Green Tip' pourrait apporter un regain d'idées fraîches et d'énergie, aidant à rénover l'image de notre parti et à regagner le soutien de l'électorat."

Lire aussi: