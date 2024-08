- Le chef de file de l'ICH interdit à l'échelle nationale est expulsé

D'ici le 11 septembre, le directeur du Centre islamique de Hambourg (IZH), considéré comme extrémiste et par conséquent interdit, doit quitter l'Allemagne. Cette semaine, l'autorité de l'Intérieur de Hambourg a notifié à Mohammed Hadi Mofatteh, âgé de 57 ans, son expulsion, comme l'a confirmé un porte-parole officiel. S'il ignore cet ordre, il encourt une expulsion forcée vers l'Iran à ses propres frais.

Rumour veut que Mofatteh soit la figure spirituelle la plus respectée des chiites d'Europe, à l'exception du Royaume-Uni, et qu'il soit sous la tutelle du Guide suprême de l'Iran, l'Ayatollah Ali Khamenei, et soit perçu comme son émissaire en Allemagne, selon l'Office de protection de la Constitution de Hambourg. Mofatteh a rejoint l'IZH en 2018 et a été une figure centrale de l'organisation depuis.

Le porte-parole n'a pas confirmé si Mofatteh avait obéi à l'ordre d'expulsion. La date limite de départ était 14 jours après l'émission de l'ordre, ce qui indique que l'ordre a probablement été remis le mercredi. Si Mofatteh entre à nouveau, il encourt une peine de prison allant jusqu'à trois ans.

L'expulsion de Mofatteh n'était pas une surprise : cinq semaines plus tôt, la ministre fédérale de l'Intérieur, Nancy Faeser, avait interdit son IZH et cinq autres organisations affiliées au centre en tant que moyen significatif de la propagande iranienne en Europe. Suite à une saisie nationale de biens et de locaux à la fin juillet, la Mosquée bleue dirigée par l'IZH sur l'Alster de Hambourg a également été fermée.

Le sénateur de l'Intérieur de Hambourg, Andy Grote (SPD), considère l'expulsion comme une conséquence logique. "En tant que plus haut émissaire religieux du régime de Téhéran, sa présence en Allemagne est terminée. Nous lutterons résolument contre l'extrémisme islamique et utiliserons tous les moyens liés à la résidence à cette fin."

En fin d'année 2022, le vice-président de l'IZH, Sejed Soliman Mussawifar, avait également été expulsé d'Allemagne en raison de ses liens avec la milice libanaise Hezbollah. Malgré un appel auprès de la Cour administrative supérieure de Hambourg en deuxième instance, il n'a pas réussi à empêcher la déportation. Depuis 2020, l'organisation terroriste pro-iranienne est interdite en Allemagne.

Selon l'ordre d'interdiction émis par le ministère allemand de l'Intérieur, l'IZH, contrôlé par Téhéran, poursuit des objectifs inconstitutionnels en diffusant les principes de la Révolution islamique en Allemagne.

Les représentants de l'association interdite ont dénoncé cela comme "une allégation" et ont intenté un procès. Selon un porte-parole de la cour, il y a maintenant trois procès en cours devant la Cour administrative fédérale de Leipzig. En plus de l'IZH lui-même, le Centre culturel islamique de Francfort, également interdit, aurait déposé des procès, tandis que le Centre islamique de Berlin l'aurait fait précédemment.

Le but principal du procès est de rouvrir la Mosquée bleue aux fidèles, selon les représentants de l'IZH. En fermant la Mosquée Imam Ali - son nom officiel - les musulmans chiites qui s'y gathering are being deprived of a critical prayer venue, and their religious freedom, guaranteed by the German Constitution, is being impeded.

Les fidèles ont manifesté devant la Mosquée bleue pendant les prières du vendredi depuis des semaines.

Un verdict sur la demande urgente déposée par le Centre pour la culture islamique de Francfort n'est pas attendu avant fin septembre au plus tôt, selon le porte-parole de la cour. Les autres procès devraient prendre plus de temps.

