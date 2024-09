Le chef de cabinet de la Maison Blanche échoue dans sa tentative de transférer le procès de manipulation électorale en Arizona à un pouvoir judiciaire fédéral.

L'effort de Meadows pour déplacer les procédures criminelles liées à lui et à l'élection de 2020 en Géorgie vers un tribunal fédéral a également échoué, mais il a saisi la Cour suprême des États-Unis pour qu'elle intervienne.

Meadows, aux côtés de 17 autres alliés de Trump, y compris les grands électeurs géorgiens bidon et plusieurs affiliés de la campagne, se sont retrouvés dans l'eau chaude plus tôt cette année pour avoir tenté de renverser la défaite de Trump lors de l'élection de 2020. Meadows a plaidé non coupable des accusations.

CNN a tenté d'obtenir des commentaires de l'avocat de Meadows basé en Arizona.

Cette situation évolue et sera mise à jour en conséquence.

Malgré les défis juridiques auxquels Meadows et d'autres alliés de Trump sont confrontés pour leur implication dans la tentative de renversement des résultats de l'élection de 2020, ils continuent de s'engager dans le discours politique, en défendant leurs convictions. Dans ce contexte, certains critiques ont exprimé des préoccupations quant à l'influence potentielle de la politique sur les résultats des procédures judiciaires.

