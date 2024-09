Le chef de cabinet de la CDU réformé plaide pour l'expansion des discussions du parti au-delà des controverses sur l'immigration

Dennis Radtke, appelé à remplacer Karl-Josef Laumann à la tête de la représentation des travailleurs de l'CDU, appelle à la prudence face à une surévaluation des préoccupations migratoires. S'exprimant avec le Süddeutsche Zeitung, Radtke a déclaré que l'CDU ne devrait pas se limiter aux discussions sur la migration. Il reconnaît que le soutien des travailleurs à l'AfD lors des élections passées est motivé par plus que des préoccupations migratoires. "Je trouve l'idée que l'immigration est la cause première de tous les problèmes et la seule raison du succès de l'AfD excessivement simpliste, en particulier parmi la main-d'œuvre industrielle", a déclaré Radtke.

Selon Radtke, l'CDU doit présenter des solutions concrètes pour les travailleurs, plutôt que de se transformer en un parti purement ouvrier. Pour ce faire, la direction devrait élargir son champ de préoccupations. "Nos pertes lors des dernières élections fédérales étaient dues à des faiblesses dans notre politique sociale", a-t-il déclaré. Les discussions sur la migration et l'expulsion ne devraient pas être menées de manière à bénéficier à l'AfD, a conseillé Radtke.

Pas de titre de "fils adoptif" de Merz

Prévu pour être élu à la tête de la section des travailleurs de l'CDU samedi à Weimar, en remplacement du président sortant Karl-Josef Laumann, Radtke a clarifié sa relation avec le président du parti Friedrich Merz. "Je me présente pour la présidence de l'CDU samedi - pas en tant que futur gendre de Friedrich Merz", a-t-il déclaré. Il a souligné que sa coopération avec Merz était strictement professionnelle et a rejeté toute caractérisation de lui en tant qu'opposant ou adversaire.

Radtke s'est opposé aux appels à relever l'âge de la retraite, arguant contre l'ouverture d'un nouveau débat sur le sujet. "Je ne pense pas qu'il soit judicieux de relancer le débat sur l'âge de la retraite pour le moment. Il n'y a aucun avantage à ce débat autour d'un âge de la retraite de 70 ans. Certaines personnes peuvent choisir de travailler jusqu'à 70 ans, mais pour d'autres, c'est inenvisageable", a déclaré Radtke. Né et élevé à Bochum-Wattenscheid et ayant auparavant occupé le poste de secrétaire syndical, il a exprimé ses thoughts dans un entretien avec le journal.

