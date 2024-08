Le chef de BSW: Les missiles américains en Allemagne sont une ligne rouge pour l'implication du gouvernement

L'Alliance Sahra Wagenknecht pourrait jouer un rôle clé dans la formation du gouvernement après les élections régionales à venir. Le co-président Mohamed Ali a déjà fait savoir avec lesquels il ne souhaite pas former de coalition.

Avant les trois élections régionales en Allemagne de l'Est, le co-président de l'Alliance Sahra Wagenknecht, Amira Mohamed Ali, a tracé une ligne rouge pour toute participation gouvernementale potentielle : le déploiement d'armes américaines étendues en Allemagne. "Nous ne serons dans aucun gouvernement régional qui accepte simplement ou même soutient le déploiement de ces armes", a-t-elle déclaré au "Rheinische Post". "En tant que BSW, nous sommes si fermement contre cela que nous en faisons une ligne rouge pour la participation au gouvernement."

Le ministre-président de Saxe, Michael Kretschmer de l'CDU, s'est récemment prononcé en faveur du déploiement de telles armes, mais a appelé à un large débat sur la question. Lorsque lui a-t-on demandé si cela excluait une alliance avec l'CDU, Mohamed Ali a répondu : "S'il insiste pour que le gouvernement régional partage cette position, alors oui." Bien que la décision ultime en matière de guerre et de paix incombe au niveau fédéral, le gouvernement régional peut initier des projets et faire pression à travers le Bundesrat.

À sommet de l'OTAN en juillet, la Maison Blanche et le gouvernement fédéral ont annoncé que les États-Unis voulaient déployer à nouveau des systèmes d'armes en Allemagne à partir de 2026, qui peuvent atteindre loin en Russie. Mentionnés figuraient les missiles de croisière Tomahawk, les missiles SM-6 et les nouvelles armes hypersoniques. Cela est justifié par la dissuasion de la Russie, qui se masse actuellement les armes. Cependant, le BSW argue que le déploiement augmente le risque de guerre.

Pas de coalition avec l'AfD

Aux élections régionales en Thuringe le 1er septembre, le BSW pourrait devenir la troisième force derrière l'AfD et l'CDU, selon les sondages. En Saxe, les sondages actuels placent également le parti de Wagenknecht à la troisième place derrière l'CDU et l'AfD. Il n'y aura pas de coalition entre le BSW et l'AfD, selon les déclarations de Mohamed Ali. "Nous excluons catégoriquement la coopération avec l'AfD - pas seulement avec M. Höcke, mais dans l'ensemble", a-t-elle déclaré en référence au candidat AfD de Thuringe Björn Höcke.

Cependant, Mohamed Ali considère qu'il est possible que le BSW vote avec l'AfD. "Si l'AfD dit que le ciel est bleu, nous ne disons pas qu'il est vert. Cela nous rendrait incroyables", a déclaré la présidente du BSW. "La coopération signifierait s'accorder, soumettre des demandes conjointes ou même former des coalitions. Cela est hors de question pour nous avec un parti qui a des éléments d'extrême droite."

