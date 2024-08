- Le chef adjoint de BSW exprime des doutes quant au plan de sécurité.

Le chef de la section de Brandebourg du parti BSW, Robert Crumbach, critique certains aspects de la réponse du gouvernement fédéral à l'incident de Solingen, qui a entraîné trois morts. "Interdire de porter des couteaux dans tous les endroits ne va pas empêcher quelqu'un d'en porter un", a déclaré Crumbach à l'agence de presse allemande. "Et pour y parvenir, ils devraient enfermer ces zones et fouiller tout le monde comme à l'aéroport. Mais nous ne pouvons pas organiser une foire où nous fermons la ville et fouillons tout le monde entrant comme à l'aéroport", a-t-il expliqué plus en détail.

La coalition gouvernementale prépare un paquet de mesures en réponse à l'attaque au couteau de Solingen, qui a fait trois morts et huit blessés. Cela comprend une interdiction nationale de porter des couteaux dans les bus et les trains longue distance, aux foires et lors d'autres grands rassemblements. De plus, les prestations pour les migrants dont le pays d'origine a accepté de les reprendre seront réduites.

Le BSW soutient la déportation simplifiée des criminels. "En substance, c'est exact", a déclaré Crumbach à ce sujet. Le BSW plaide pour la révocation de la protection des demandeurs d'asile et la déportation immédiate des suspects de crimes graves ou de ceux qui enfreignent les lois allemandes.

