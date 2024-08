- Le château de Pillnitz et ses jardins environnants sont temporairement fermés en raison des dégâts causés par les intempéries.

Un dimanche soir agité, grêle, vents violents et pluies torrentielles ont dévasté les terrains historiques du parc du château de Pillnitz et du Großer Garten à Dresde. Les sentiers ont été détruits, les prairies inondées, les branches d'arbres cassées et les plantes en pot renversées, selon l'administration des palais de Saxe. Le rez-de-chaussée du Neues Palais à Pillnitz a été inondé en raison de pluies continues et de canalisations débordantes, nécessitant des efforts de séchage immédiats.

L'administration a rapporté : "Les opérations de nettoyage se poursuivent encore." Par conséquent, le parc du château de Pillnitz, les musées, l'orangerie et la maison des palmiers resteront fermés lundi, avec une réouverture prévue pour mardi. Curieusement, en juillet 2023, une tempête locale a traversé le complexe du XVIIIe siècle, causant des dommages à plus de 80 arbres.

Dans le Großer Garten, le ruisseau qui traverse le parc a débordé, inondant les prairies et endommageant les sentiers. Des sections du parc où la stabilité des arbres est compromise en raison du sol ramolli ont été fermées, avec une mise en garde sévère contre la marche ou la présence près d'elles. La voie ferrée dans le parc est également affectée par les inondations.

Les vents violents et les pluies torrentielles de la tempête ont rappelé un ouragan, causant davantage de destruction. Malheureusement, les conditions ouraganiennes ont entraîné des dommages supplémentaires aux zones déjà touchées, notamment la voie ferrée.

