- Le château de Hirschhorn est en cours de restauration pour 2,8 millions d'euros.

Après environ six ans, le projet de rénovation du Château de Hirschhorn, situé à l'extrémité sud de la Hesse, est enfin terminé. Un porte-parole de l'Office d'État de la Construction et de l'Immobilier de Hesse a rapporté que près de 2,8 millions d'euros ont été investis dans la restauration de ce bien classé situé le long du Neckar. Le château, son toit, sa façade, sa terrasse et sa route d'accès ont tous fait l'objet de travaux de rénovation importants.

L'Office d'État cherche actuellement un nouveau locataire pour gérer les opérations d'hôtel et de restauration dans le district de Bergstraße. Dans le cadre du processus de modernisation, huit chambres doubles ont été rénovées et améliorées. Le bâtiment dispose maintenant d'un restaurant, d'une salle de banquet et de deux terrasses extérieures fraîchement rénovées.

Les propriétés historiques reçoivent régulièrement de substantiels investissements de l'État. Actuellement, des travaux sont en cours sur la Veste Otzberg et le Burg Frankenstein, toutes deux situées dans le district de Darmstadt-Dieburg. La Veste Otzberg devrait rouvrir au public en partie au printemps 2025. En ce qui concerne le Burg Frankenstein, son achèvement est prévu pour 2028. Connu pour ses événements Halloween dans le passé, il a également fait l'objet d'une récente maintenance. La Stiftsruine Bad Hersfeld, le Kloster Konradsdorf dans la région de Wetterau et les appartements impériaux du Bad Homburger Schloss ont également reçu des améliorations. Selon les Palais et Jardin de l'État de Hesse, c'est le seul vestige survivant de la culture résidentielle wilhelmienne en Allemagne.

