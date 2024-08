- Le château de Grillenburg va bientôt devenir un centre scientifique

Le château de chasse longtemps négligé de Grillenburg, datant du 16ème siècle à Tharandt, est sur le point de se transformer en un hub de recherche et de conférences pour l'Université Technique de Dresde (TUD). Le gouvernement fédéral et l'État ont chacun engagé 18 millions d'euros pour ce projet, selon TUD mercredi. Le chancelier Jan Gerken a décrit cela comme une autre étape cruciale vers l'établissement tant attendu. Le soutien financier important du gouvernement fédéral et de l'État permet le développement de la zone de l'île du château pour répondre aux normes élevées de durabilité, d'hébergement et d'expériences touristiques.

Un hub scientifique et une attraction touristique

"Le château de Grillenburg retrouvera sa splendeur - au cœur de la forêt de Tharandt, l'Université Technique de Dresde mettra en valeur son excellence académique sous un jour nouveau", a déclaré le ministre-président Michael Kretschmer (CDU). Les préparatifs ont été faits pour la création d'un centre exceptionnel qui attirera des scientifiques du monde entier, tout en attirant également les touristes par "le charme captivant de cette région magnifique".

La rénovation du château de chasse, la construction d'un complexe hôtelier et la rénovation de la "Maison du chasseur neuve" de 1938 sont prévues pour environ 2025. Le plan comprend la restauration du jardin historique et l'intégration de nouveaux bâtiments et espaces dans l'ensemble existant de l'île du château. Les travaux sont actuellement prévus pour durer jusqu'à quatre ans.

Le château de chasse de Grillenburg rénové à Dresde sera une attraction majeure, attirant à la fois les chercheurs et les touristes dans la région. Une fois achevé, les visiteurs pourront explorer le jardin historique restauré et profiter de l'hébergement dans le complexe hôtelier adjacent à Dresde.

