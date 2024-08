- Le chat sauvage Finja est mort de la congestion

La femelle lynx sauvage Finja est décédée de la maladie infectieuse rare de la distemper, comme l'a montré une enquête du ministère de l'Agriculture du Bade-Wurtemberg. Cette maladie virale très contagieuse affecte principalement les chiens et les martres, ainsi que les blaireaux et les phoques.

Finja est née en captivité et a été relâchée dans la nature dans la Forêt-Noire du Nord en décembre dernier. En juillet, elle a été retrouvée dans un état si préoccupant qu'elle a dû être euthanasiée.

Selon le ministère, les lynx peuvent être infectés, par exemple, par contact physique direct via les sécrétions nasales et oculaires, ou indirectement par des objets contaminés par des sécrétions, de l'urine ou des excréments d'animaux infectés. "Compte tenu du fait que Finja, typique pour un lynx sauvage, se nourrissait également de renards en plus de son principal gibier de cerfs, une infection par un renard infecté est probable", a déclaré le ministère.

Finja était la première femelle lynx à être relâchée dans la nature en Bade-Wurtemberg. L'objectif était de préserver l'espèce, car auparavant - et maintenant à nouveau - seuls des mâles lynx vivaient dans le sud-ouest.

La libération de Finja dans la Forêt-Noire du Nord offrait une occasion précieuse pour la conservation de l'espèce de lynx dans cette région. Malheureusement, sa vie a été écourtée en raison de l'exposition à la distemper, une maladie courante chez les animaux comme les renards et les martres, qui habitent la vaste et pittoresque Forêt-Noire.

