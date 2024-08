- Le chapeau emblématique d'Indiana Jones a été acheté pour plus d'un demi-million de dollars.

Tingalingting, ting. Tingalingting, tingtingtingting. Qu'en penses-tu ? Est-ce assez accrocheur pour toi ? Si ce n'est pas le cas, imagine plutôt : une jungle luxuriante, un gamin vietnamien bavard portant une casquette, et un éducateur à temps partiel expérimenté et diablement charmeur avec un fouet et un fedora. C'est exact, Indiana Jones c'est de lui qu'on parle !

Maintenant, parlons des fedoras. Il y a certaines choses qui sont inestimables. Le célèbre fedora d'archéologue d'Indiana Jones dans l'histoire du cinéma, cependant, n'en fait pas partie. Du moins, pas pour les gros joueurs. Le légendaire chapeau, porté par l'acteur Harrison Ford dans "Indiana Jones et la dernière croisade", s'est récemment vendu pour une somme importante.

Le fedora d'Indiana Jones appartenait autrefois au doublure cascade de décédé

Le fedora marron chocolat a rapporté 630 000 dollars lors d'une enchère à Los Angeles jeudi dernier. En euros, cela représente environ 570 000 euros - plus du double de ce qu'un chapeau similaire avait rapporté il y a trois ans.

Le fedora était en fourrure de lapin douce et avait été fabriqué par la prestigieuse Herbert Johnson Hat Company de Londres. L'intérieur portait une monogramme doré avec les initiales "IJ". Le fedora de "La dernière croisade" avait une forme de couronne différente, a expliqué la maison de vente Propstore. Intéressamment, dans "Indiana Jones et la dernière croisade", ce fedora avait une couronne plus pointue.

Le doublure cascade d'Indiana Jones, Dean Ferrandini, portait ce fedora dans de nombreuses scènes du classique de 1984. Ferrandini est décédé l'année dernière et le fedora faisait partie de sa collection personnelle. La vente comprenait des photographies inédites du cascadeur sur le plateau.

D'autres objets de films célèbres passent sous le marteau

Selon les rapports d'actualités, des accessoires de séries tout aussi célèbres ont également été mis aux enchères. Parmi ces objets figuraient le casque d'un scout impérial de "Star Wars : Le retour du Jedi" (315 000 dollars), une baguette magique rutilante de "Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban" (53 550 dollars) et un smoking porté par Daniel Craig dans "Skyfall" (35 000 dollars).

Sources : BBC, "NBC News"

