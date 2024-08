Le chapeau de campagne de Harris-Walz dit plus que vous ne le pensez

La première offre de merchandising conjointe du duo a été présentée mardi, quelques heures seulement après que Harris a nommé le gouverneur du Minnesota et passionné de chasse comme son colistier présidentiel. Au premier abord, leurs chapeaux "Harris-Walz" présentaient une combinaison classique de plein air avec du camouflage (le motif préféré de tous les chasseurs) et de l'orange vif (utilisé pour la visibilité et éviter les identités erronées).

Cependant, les commentateurs en ligne ont rapidement souligné la similarité frappante entre la conception et les propres articles de mercerie de Roan - en particulier ses chapeaux de camionneur "Princesse du Midwest", qui font référence à son album de début "The Rise and Fall of a Midwest Princess". Le maquillage inspiré de la drag, les looks de scène théâtraux et les paroles honnêtes de Roan sur la lutte avec sa sexualité ont fait d'elle une favorite de la Génération Z. Plus tôt cette semaine, elle a apparemment attiré la plus grande foule de l'histoire du festival Lollapalooza à Chicago.

Après l'annonce de Walz comme colistier de Harris, des appels ont été lancés pour mettre le candidat à la vice-présidence - qui vient de West Point, Nebraska - sur l'un des chapeaux de Roan. "Vous avez demandé, nous avons répondu", peut-on lire sur la fiche de la boutique en ligne, ce qui peut être interprété comme un aveu.

La chanteuse-compositrice de 26 ans semblait surprise, posant la question sur X, "est-ce que c'est réel" ? Malgré les designs similaires, les officiels de la campagne ont déclaré à CNN que le nouveau merchandising n'était pas une référence directe à Chappell Roan, mais reflétait plutôt le propre chapeau de camouflage que Walz porte fréquemment en tant que gouverneur. (En fait, il le portait lorsqu'il a reçu l'appel de Harris l'invitant à faire partie de son ticket présidentiel.)

Bien que officiellement involontaire, le jumelage du chapeau de Walz et du merch de Roan semble suivre de près l'embrassement par Harris de la couleur verte "Brat" de Charli XCX, et apparaît à certains comme une autre instance de sa campagne réagissant rapidement à l'esprit de la Génération Z.

Conçus par le directeur créatif de Roan, Ramisha Sattar, les chapeaux de camionneur "Princesse du Midwest" (disponibles également en kaki et en vert) ont gagné en popularité à mesure que le public de la musicienne née dans le Missouri se développe en une base de fans mainstream. Bien que sorti en septembre dernier, "The Rise and Fall of a Midwest Princess" s'est avéré être un tube surprise et se trouve maintenant à la 4e place du classement Billboard 200.

L'alignement du Parti démocrate - même s'il est involontaire - est en accord avec deux des thèmes que nous avons déjà vus dans la courte campagne de Harris : sembler cool par association et nourrir les créateurs de mèmes virals qui font briller ses références auprès des jeunes électeurs.

Il va sans dire que les internautes ont rapidement débattu, plaisanté et discuté des chapeaux, avec Roan qui a partagé l'observation comique d'un utilisateur sur le following LGBTQ de la chanteuse : "Combien il faut être gay pour voir des couleurs de chasse et penser que c'est une chose de Chappell Roan." D'autres ont plaisanté sur le moment de reconnaissance mutuelle lorsque "les queer millenials/zoomers qui aiment Chappell Roan et les white boomers fans de chasse et de pêche (se) voient porter le chapeau camo Harris Walz".

Et peut-être que c'est le but. Produire ce qui est peut-être le seul article de merch existant qui pourrait parler simultanément à la communauté de la chasse et aux hypebeasts de la Génération Z, en soi, est un message : que le billet démocrate est une grande famille.

Le message des autres chapeaux est moins subtil : la boutique en ligne met en avant ses références patriotiques d'être à la fois "fabriqué aux États-Unis" et "fabriqué par des syndicats". À 40 $, les chapeaux Harris-Walz coûtent également 10 $ de plus que ceux de Roan, mais cela est considéré comme un don au Harris Victory Fund.

Dans un style tout aussi confiant, la boutique en ligne décrit le chapeau Harris-Walz comme étant le "chapeau le plus iconique d'Amérique". S'ils peuvent surpasser les célèbres chapeaux rouges MAGA de Trump reste à voir. Mais étant donné qu'ils ne seront même pas expédiés aux clients avant mi-octobre, cela pourrait s'avérer être un défi de taille.

Lire aussi: