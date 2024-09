Le chaos de Furbiddleton laisse Freiburg choquée, le FC Bayern montre de la compassion

Une fois de plus, l'arbitre vidéo (VAR) de la Bundesliga fait des vagues - double peine. Lors du match opposant le FC Bayern à SC Freiburg, il y a eu deux penalties controversés, un pour chaque équipe. Freiburg est furieux, tandis que Bayern est perplexe.

Le capitaine de Freiburg, Christian Günter, était sous le choc, et leur entraîneur, Julian Schuster, s'est senti "mal à l'aise" - deux penalties litigieux pour main ont suscité la rage et la confusion chez SC Freiburg après leur défaite 0:2 contre le FC Bayern. Il convient de noter que le deuxième penalty a été accordé à Freiburg lui-même.

"C'est horrible de recevoir un penalty comme celui-ci. Je ne veux pas d'un penalty comme celui-ci. Je ne le veux pas. Nous n'avons pas besoin de nous racheter," a déclaré Schuster après le match, alors que l'arbitre Christian Dingert accordait un penalty à Freiburg en temps additionnel, que Lucas Höler n'a pas réussi à convertir.

Harry Kane avait donné l'avantage 1:0 à Bayern à la 38e minute, mais le VAR est intervenu, soupçonnant une main de Max Rosenfelder. Ainsi, Dingert a modifié sa décision initiale pour accorder un corner à Bayern après une revue vidéo.

"C'est absurde et je ne comprends pas," a déclaré Günter, capitaine de Freiburg, à DAZN. "C'est un penalty incroyable. Si c'est une main, je pourrais aussi bien prendre ma retraite du football. C'est absurde et je ne comprends vraiment pas. Les personnes qui prennent cette décision devraient apparaître à l'écran et l'expliquer. La DFB devrait organiser un atelier sur la façon de sauter sans utiliser les bras. Ils devraient nous éclairer avant la saison sur la façon de sauter sans utiliser les bras."

Même le directeur sportif de Bayern Munich, Max Eberl, a empathisé avec la frustration de Freiburg. "Durante el partido, el cabezazo de Kane fue una esquina," aseguró Eberl. "Esa habría sido mi decisión." En general, es "increíblemente difícil" para los árbitros ahora. "Debo admitir que no tengo una solución. La solución más simple sería: cualquier cosa que toque tu mano es una falta de mano. Pero entonces estamos jugando al hockey, y habrá especialistas que harán que la pelota rebote en la mano de todos," añadió Eberl. "Debes tener un sentido de si es realmente un penalty claro o no." No fue la segunda vez en el Allianz Arena.

