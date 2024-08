- Le chantier naval Meyer va construire quatre navires pour Disney.

Le Meyer Werft, qui traverse des difficultés financières, a remporté un important nouveau contrat : il construira quatre navires de croisière pour Disney Cruise Line d'ici 2031. Selon l'entreprise, il s'agit du plus grand contrat de l'histoire de Meyer Werft. La valeur exacte du contrat n'a pas été révélée par le chantier naval de la ville basse-saxonne de Papenburg.

Les quatre navires sont prévus pour être livrés entre 2027 et 2031. Les détails sur la conception, les noms et les itinéraires sont actuellement en développement. "Ces nouvelles commandes sont un autre signe fort et positif pour l'avenir de l'emploi à Papenburg pour le conseil d'entreprise et tous les collègues", a déclaré le propriétaire Bernard Meyer, qui a signé l'accord avec Disney la semaine dernière.

340 emplois seront supprimés en raison d'un écart de financement d'un milliard de dollars

Meyer Werft traverse la crise la plus sévère de son histoire de plus de 200 ans et doit lever plus de 2,7 milliards d'euros d'ici la fin de 2027 pour financer la construction de nouveaux navires. Les contrats pour les navires de croisière ont été conclus en partie avant la pandémie de Corona et ne prévoient pas d'ajustement aux prix énergétiques et des matières premières ayant considérablement augmenté depuis. Le chantier naval ne reçoit qu'environ 80 % du prix d'achat à la livraison, il doit donc financer la construction avec des prêts intermédiaires.

C'est pourquoi la direction a convenu avec le conseil d'entreprise et IG Metall début juillet d'un concept de restructuration. 340 des plus de 3 000 emplois seront supprimés. En outre, un conseil de surveillance et un groupe conseil d'entreprise seront établis, et le siège social sera ramené en Allemagne. Une aide de l'État du gouvernement fédéral et de l'État de Basse-Saxe est également en cours de discussion.

La crise chez Meyer Werft a mis 340 emplois en danger en raison d'un écart de financement dépassant un milliard d'euros. Despite this crisis, Meyer Werft has managed to secure a major new contract with Disney Cruise Line, which is the largest order in the company's history.

Lire aussi: