- Le chantier de construction dévoile des objets romains anciens, dont des pierres tombales et une sculpture de figure divine.

Un site funéraire et une statue en partie conservée de l'époque romaine sont les découvertes les plus remarquables faites sur un chantier de construction pour un centre de recherche à Mayence. Les ministres Michael Ebling (Intérieur) et Clemens Hoch (Science) de l'SPD, qui supervisent la Direction générale des monuments historiques (DGMP) en Rhénanie-Palatinat, ont partagé ces découvertes et d'autres de la ville souterraine de Mayence avec le public.

Des centaines de conteneurs contiennent désormais divers artefacts, tels que des pièces de monnaie, des fragments de verre de fenêtre et des tampons, découverts lors de ces fouilles sur le site où la société à but non lucratif Tron construit un établissement. Les investigations archéologiques devraient être terminées pour Noël.

Le site de construction, situé près d'un ancien camp romain qui accueillait 12 000 soldats, comprend également un village civil où vivaient des artisans, comme l'a expliqué Ebling. La stèle funéraire du début du 3ème siècle et la statue en pierre ont été découvertes à environ 50 cm sous la surface.

Aucune activité de construction médiévale n'a été signalée dans la région, selon l'archéologue d'État Ulrich Himmelmann de la DGMP. La plus grande ville romaine explique l'accès facile à ces restes anciens.

Le centre de recherche devrait coûter environ 175 millions d'euros. Tron construit un bâtiment pour les laboratoires et l'administration sur le site, à proximité du centre médical universitaire de Mayence, pour un coût total approximatif de 175 millions d'euros. La date de livraison, initialement prévue pour 2027, est actuellement retardée d'environ 2 mois en raison de ces investigations archéologiques, a expliqué Michael Ludolf, responsable commercial de Tron. Cependant, ils travaillent à l'ajustement de la construction et de l'archéologie.

Tron, avec des actionnaires tels que l'État de Rhénanie-Palatinat, le centre médical universitaire de Mayence et l'université Johannes Gutenberg, effectue des recherches sur les substances actives pour le traitement immunothérapeutique du cancer et d'autres maladies. Le nom de l'association signifie "Oncologie translationnelle", avec les co-fondateurs de BioNTech, Ugur Sahin et Özgür Türeci, jouant un rôle important.

La stèle funéraire en marbre, datant probablement du 1er siècle, porte les lettres F, P et H. La stèle indique une construction en pierre, et les investigations ont révélé une chambre funéraire avec une cave voûtée. Selon Himmelmann, les tombes dans les villages sont plutôt rares.

La statue en pierre de sable ressemble à une autre découverte dans la nouvelle ville de Mayence, la statue de la déesse romaine Salus, selon le ministère de l'Intérieur. La statue nouvellement découverte est considérée comme très importante pour l'archéologie par Himmelmann.

During the subsurface excavation, a building with underfloor heating, stone walls, and wooden piles from an earlier Roman building was found, explained Himmelmann. The nearly 500-year history of Roman Mainz lies practically on top of itself in this area. As the Tron construction is set to progress rapidly, the archaeologists prioritize securing and transporting the finds, with a detailed analysis to follow afterward at their convenience. Plentiful finds are already evident, according to Himmelmann.

