- Le chanteur Robbie Williams se fait des lèvres avec un politicien du Parti vert

La star de la pop Robbie Williams a laissé une politicienne expérimentée des Verts à Hambourg enchantée avec un baiser et une chanson dédiée. La codirigeante des Verts à Hambourg, Jenny Jasberg, est une fan inconditionnelle de la star de la musique depuis des années et était au premier rang d'un concert dans la ville. Après le spectacle, elle a partagé sur Instagram : "Robbie Williams m'a reconnue, m'a fait un bisou, a dédié 'She's the One' à mon intention... Je peux maintenant prendre ma retraite paisiblement. Que pourrait-on désirer de plus ?", à l'âge de 41 ans.

Dans la vidéo de son post Instagram, on la voit prendre la main de Williams et l'entendre murmurer "Jenny, Jenny, Jenny". Il lui demande la permission de lui dedicated la chanson et termine par un reconnaissant "Tu es un amour". Cela se termine par un bisou sur la joue.

Un représentant des Verts a confirmé que Jasberg est une fervente admiratrice de Williams et de son groupe Take That. La politicienne a déclaré à Bild : "Robbie est resté avec nous pendant environ trois minutes. Il a discuté avec nous de manière détendue et a rempli notre temps de nombreuses blagues."

Après avoir partagé son rencontre palpitante avec Robbie Williams sur Instagram, Jenny Jasberg a exprimé son contentement, déclarant : "J'ai accompli tout ce que je voulais avec Robbie Williams qui me chante."

