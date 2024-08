- Le chanteur révèle ses projets de mariage à Munich

La superstar de la musique Adele (36 ans) a donné son troisième concert sur dix à Munich vendredi soir (9 août). Sur la scène de son stade éphémère aux foires de Munich, la chanteuse a seemingly confirmé son engagement avec l'agent sportif Rich Paul (42 ans). La gagnante de 16 Grammy a semblé lire une pancarte d'un fan pendant sa performance, qui demandait : "Voulez-vous m'épouser ?" En réponse, Adele, selon le magazine américain "Billboard", a déclaré : "Je ne peux pas vous épouser car je vais me marier moi-même."

Adele semble confirmer les rumeurs d'engagement

Pendant ce temps, elle a levé sa main gauche pour montrer une bague à son doigt. L'annonce officieuse de son engagement est venue après que des rumeurs aient circulé pendant plusieurs semaines. Selon le journal britannique "The Sun", le partenaire d'Adele, Rich Paul, lui aurait proposé, à quoi elle aurait immédiatement répondu "oui".

La chanteuse rêve d'une fille

Adele et Rich Paul sont apparus ensemble en public pour la première fois en juillet 2021. En septembre de la même année, la chanteuse a été vue avec son partenaire sur Instagram pour la première fois. "Je n'ai jamais été aussi amoureuse. Je suis obsédée par lui", a-t-elle révélé en août 2022 à "Elle", et a également déclaré qu'elle "voulait définitivement plus d'enfants. Je suis une femme au foyer et je suis une matriarche, et une vie stable m'aide dans ma musique."

Elle a déjà un fils, Angelo Adkins, d'un précédent mariage avec Simon Konecki (50 ans). Ils étaient mariés de 2018 à 2021, mais le mariage a échoué en 2019. "Dès que j'aurai terminé tous mes engagements et tous mes spectacles, je veux avoir un bébé", a-t-elle déclaré en mai de cette année. Elle a ajouté : "Je veux une fille parce que j'ai déjà un garçon."

