- Le chanteur réfute les spéculations sur les conflits conjugaux

Rod Stewart (79 ans) et Penny Lancaster (53 ans) rencontreraient reportedly des difficultés pour s'accorder sur l'endroit où vivre à temps plein, ce qui laisse supposer que leur mariage bat de l'aile. Cependant, le chanteur utilise son Instagram pour démentir ces rumeurs.

"Permettez-moi de clarifier les choses", a écrit Stewart, "Il n'y a pas de tension dans notre relation et nous ne nous disputons pas au sujet de notre situation de vie. C'est même l'inverse." Les dernières rumeurs suggèrent que le couple, marié depuis 2007, se dispute au sujet de leur départ définitif de Los Angeles pour s'installer au Royaume-Uni. Mais Stewart dément ces allégations.

La véritable situation

Le chanteur explique, "Nous sommes retournés l'an dernier dans notre chère Angleterre, mais nous avons la chance d'avoir des maisons dans différents pays que nous aimons visiter. Au début, nous avons pensé qu'il serait une bonne idée de vendre notre maison de Los Angeles, mais après avoir passé un été fantastique là-bas avec notre famille et nos amis [...], nous avons décidé de la garder."

L'an dernier, Stewart a déclaré son intention de faire du Royaume-Uni sa résidence principale et de vendre sa maison de Los Angeles. Cependant, selon le Daily Mail UK, il a finalement changé d'avis et ne se séparera pas définitivement de sa propriété de Los Angeles. "Ils sont bloqués à un carrefour et Penny est en colère contre Rod pour avoir changé d'avis. Actuellement, il s'agit simplement de sauver leur mariage", affirme une source, alimentant les rumeurs.

Pour conclure, Stewart affirme, "Faites-moi confiance, il n'y a pas de discorde dans notre relation." Il se présente comme "Rod, un homme extrêmement heureux".

