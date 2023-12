Le chanteur masqué révèle le nom du gagnant de la saison 10

En ouverture, les quatre finalistes, Sea Queen, Gazelle, Cow et Donut, ont chanté "What I Like About You" de The Romantics.

Sous les masques, Donut s'est révélé être John Schneider, Sea Queen Macy Gray et Gazelle Janel Parrish.

Le gagnant de la saison 10 était Cow, qui s'est révélé être Ne-Yo. Il a interprété "Rhythm Nation" de Janet Jackson et "Take a Bow" de Rihanna.

Nicole Scherzinger et Robin Thicke ont tous deux deviné correctement qui se cachait sous le masque de Cow. Les autres candidats étaient Billy Porter, Usher, Shawn Stockman, chanteur de Boyz II Men, Usher, Leslie Odom Jr, star de Hamilton, Trey Songz, Mario, Nelly, Jason Derulo et Taye Diggs. Tout au long de la saison, Cow a interprété "Bones" d'Imagine Dragons, "Treasure" de Bruno Mars, "Cry Me a River" de Justin Timberlake et "Ring My Bell" d'Anita Ward.

Les membres de la distribution éliminés de cette saison sont Keyshia Cole (Candelabra), Michael Rapaport (Pickle), Tom Sandoval (Diver) de Vanderpump Rules, Anthony Anderson (Rubber Ducky), Hall & Oates (Fourmilier), Sebastian Bach de Skid Row (Tiki), Ginuwine (Husky), Ashley Parker Angel (S'More), Metta World Peace de la NBA (Monstre câlin), Luann de Lesseps de The Real Housewives (Hibiscus), Tyler Posey de Teen Wolf (Faucon), et la légende du tennis Billie Jean King (Poule Royale).

