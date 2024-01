Le chanteur masqué présente son candidat le plus âgé à ce jour

Dick Van Dyke, 97 ans, a été le premier des deux célébrités à se dévoiler devant les juges Ken Jeong, Jenny McCarthy, Nicole Scherzinger et Robin Thicke.

La première avait été annoncée à l'avance comme "le démasquage le plus légendaire, le plus décoré et le plus aimé de l'histoire", en raison de l'âge de Van Dyke.

Van Dyke avait été masqué en tant que Gnome et avait chanté une interprétation de "When You're Smiling" de Billie Holiday.

Le jury a deviné Tony Bennett et Dustin Hoffman, mais a rapidement découvert qu'il s'agissait de Van Dyke, qui avait également chanté "When You're Smiling" de Frank Sinatra.

Lorsqu'il a été éliminé, Van Dyke a chanté un peu de "Supercalifragilisticexpialidocious" de Mary Poppins, dans laquelle il jouait le rôle de Bert le ramoneur.

La star du "Dick Van Dyke Show" a fait pleurer Scherzinger lorsqu'il s'est révélé. Elle lui a dit : "Je t'aime tellement. Nous t'aimons. Le monde entier t'aime tellement. C'est un honneur de vous avoir dans notre émission. Je n'arrive pas à croire que tu sois là. J'essaie de me la jouer cool, mais tu es magnifique. Tu es si beau."

Jeong a ajouté qu'il s'agissait de la "plus grande révélation jamais faite" dans l'émission.

Lire aussi:

Source: edition.cnn.com