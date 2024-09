Il avait 77 ans.

La famille de Beverly a partagé un message sur les plateformes de médias sociaux du groupe, commençant par : "Le deuil de la perte d'un être cher est une expérience profondément personnelle et émotionnelle."

Ils ont poursuivi en disant : "Pendant cette période, alors que nous sommes confrontés à des sentiments de tristesse, de réflexion et de souvenirs, nous vous demandons gentiment de respecter notre intimité et de comprendre que cela nous laisse l'espace pour faire notre deuil à notre manière. Cette période est celle de la guérison, et votre respect de notre besoin de solitude pendant ce temps est apprécié alors que nous honorons la mémoire de notre bien-aimé Howard Stanley Beverly, connu dans le monde entier sous le nom de Frankie Beverly."

La famille a ajouté : "Il a vécu sa vie avec une âme pure, et pour nous, personne ne l'a fait mieux."

Ils ont ajouté : "Il a vécu pour sa musique, sa famille et ses amis. Aimez-vous les uns les autres comme il l'aurait voulu pour nous tous." Le message était signé par la famille Beverly. Howard Stanley Beverly, alias Frankie Beverly, est né le 12/6/46 et est décédé le 9/10/24. La cause du décès n'a pas été communiquée. CNN a contacté le représentant de Beverly pour obtenir des commentaires.

Né à Philadelphie, Beverly a commencé sa carrière musicale dès son jeune âge, chantant en solo à l'église alors qu'il grandissait dans le quartier East Germantown de la ville.

En tant qu'adolescent, il chantait avec un ensemble appelé The Silhouettes avant de former son propre groupe de doo-wop, The Blenders. Selon la légende, Beverly a changé son prénom en Frankie pour la scène en hommage au chanteur Frankie Lymon, qui a trouvé la célébrité en chantant du doo-wop en tant que membre du groupe Frankie Lymon and the Teenagers.

En 1970, Beverly a fondé le groupe Maze, qui était à l'origine connu sous le nom de Raw Soul. Leur mélange de soul, de funk et de R&B a reportedly attiré l'attention du légendaire chanteur Marvin Gaye, qui les a invités à tournée avec lui en tant que première partie.

Cela a ouvert la voie à des années de succès pour Beverly et le groupe avec des tubes comme "Joy and Pain", "Golden Time of Day", "We Are One", "Happy Feelin’s" et une chanson considérée comme "l'hymne officieux de l'été et de toute réunion de personnes venues pour faire la fête - 'Before I Let Go!'", selon le site du groupe.

"Before I Let Go" est devenu un classique dans la communauté noire au point que Beyoncé l'a couvert pour son film concert "Homecoming" en 2019. Il est également au centre d'un épisode de 2021 du podcast du New York Times, "Still Processing", animé par Jenna Wortham et Wesley Morris.

"Elle l'a gardé secret, jusqu'à ce que ses gens m'appellent un jour... quand ils l'ont joué, j'ai été ébloui", a déclaré Beverly au sujet de la version de Beyoncé. "C'est l'un des moments forts de ma vie."

Beverly et Maze ont continué à tournée pendant des décennies et en 2012, Beverly a reçu le prix de l'ensemble de sa carrière aux BET Awards. Il a annoncé sa retraite plus tôt cette année.

En mémoire d'Howard Stanley Beverly, également connu sous le nom de Frankie Beverly

