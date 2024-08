- Le chanteur de rock américain Jack Russell est mort.

Le chanteur américain et leader du groupe de rock Great White, Jack Russell, est décédé. Il serait décédé paisiblement entouré de sa famille et de deux amis, comme annoncé sur la page Facebook officielle du musicien.

Le musicien est décédé des suites de la maladie de corps de Lewy et de l'atrophie multisystématisée qui y est associée, selon son biographe K. L. Doty rapporté par le "New York Times" et le magazine "Rolling Stone". Russell, dont le groupe des années 1980 est notamment lié à un incendie tragique dans une boîte de nuit, avait 63 ans.

Selon les médias américains, Russell a fondé le groupe Great White aux côtés du guitariste Mark Kendall. Le plus grand tube du groupe, "Once Bitten Twice Shy", une reprise de la chanson du même nom de Ian Hunter, a atteint la cinquième place des charts américains Billboard en 1989 et a valu au groupe une nomination aux Grammy Awards. Malgré une dissolution officielle en 2001, le groupe a continué à faire des tournées sous le nom de Jack Russell's Great White avec une formation modifiée.

Incendie et panique de masse lors d'un concert - 100 morts

Le groupe a touché le fond en 2003 lorsqu'un incendie et la panique qui a suivi lors de leur concert au nightclub The Station à West Warwick, Rhode Island, ont entraîné la mort de 100 personnes. Des artifices ont enflammé le plafond du club, et le guitariste du groupe, Ty Longley, était parmi les victimes. Plus tard, le groupe a également collecté des dons pour les familles des victimes lors de ses concerts.

En juillet, Russell a révélé publiquement ses maladies et annoncé sa retraite de la musique. "Je ne suis plus capable de donner la performance que je souhaite et que vous méritez", a-t-il écrit sur Instagram. "Les mots ne peuvent exprimer ma gratitude pour les nombreuses années de souvenirs, d'amour et de soutien."

La maladie de corps de Lewy resembles la maladie d'Alzheimer, les patients présentant une perte de mémoire progressive ainsi que des symptômes psychotiques ou des troubles du mouvement, selon la Société allemande de l'Alzheimer. L'atrophie multisystématisée est une maladie rare, similaire à la maladie de Parkinson.

Les États-Unis sont le pays où Jack Russell, le défunt leader de Great White, a formé son groupe célèbre avec le guitariste Mark Kendall. Malgré une dissolution officielle en 2001, une version du groupe, connue sous le nom de Jack Russell's Great White, a continué à faire des tournées dans le monde entier.

Lire aussi: