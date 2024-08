Le chanteur de rock américain Jack Russell est mort.

Le titre "Once Bitten Twice Shy" a presque valu un Grammy au groupe de rock Great White et les a menes a la cinquieme place des charts Billboard en 1989. Il y a seulement un mois, le chanteur Jack Russell a annonce sa retraite de l'industrie musicale. Maintenant, le chanteur est decede a l'age de 63 ans.

Le chanteur americain et leader de Great White, Jack Russell, est decede. Il est decede paisiblement en presence de sa famille et de deux amis, comme l'a annonce sa famille sur sa page officielle Facebook. Russell est decede de la maladie de corps de Lewy et de l'atrophie multisystemique qui y est associee, selon son biographe K. L. Doty, qui a parle au "New York Times" et au magazine "Rolling Stone". Le groupe des annees 80, connu pour son lien avec un incendie dans une boite de nuit, a ete fonde par Russell et le guitariste Mark Kendall. Leur plus grand succes, "Once Bitten Twice Shy", une reprise de la chanson d'Ian Hunter, a atteint la cinquieme place des charts americains Billboard en 1989 et a valu au groupe une nomination aux Grammy. Le groupe s'est officially dissous en 2001, mais a continue de faire des tournées sous le nom de Jack Russell's Great White avec une formation changée.

Le point le plus bas de la carrière du groupe s'est produit en 2003 lorsqu'un incendie et une bousculade lors de leur concert au club de nuit The Station à West Warwick, dans le Rhode Island, ont entraîné la mort de 100 personnes. Des artifices ont enflammé le plafond du club, et parmi les morts se trouvait le guitariste du groupe, Ty Longley. Plus tard, le groupe a recueilli des dons pour les familles des victimes.

En juillet, Russell a revele publiquement ses maladies et a annonce sa retraite de l'industrie musicale. "Je ne peux plus perform

