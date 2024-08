- Le chanteur de rock américain Jack Russell est mort.

Le chanteur américain et leader du groupe de rock Great White, Jack Russell, est décédé. Il est décédé paisiblement entouré de sa famille et de deux amis, comme annoncé sur la page Facebook officielle du musicien.

Le musicien est décédé des suites de la maladie de corps de Lewy et de l'atrophie multisystémique qui y est associée, selon son biographe K. L. Doty rapporté par le "New York Times" et le magazine "Rolling Stone". Russell, dont le groupe des années 80 est notamment lié à un incendie tragique dans une boîte de nuit, avait 63 ans.

Il a tourné en tant que Jack Russell's Great White

Selon les médias américains, le chanteur a fondé le groupe Great White aux côtés du guitariste Mark Kendall. Le plus grand tube du groupe, "Once Bitten Twice Shy", une reprise de la chanson du même titre de Ian Hunter, a atteint la cinquième place des charts américains Billboard en 1989. Le groupe a été nominé pour un Grammy pour cette chanson. En 2001, le groupe s'est officiellement séparé mais a continué à tourner en tant que Jack Russell's Great White avec une nouvelle formation.

La carrière du groupe a atteint un point bas en 2003 lorsqu'un incendie et une bousculade lors de leur concert au club de nuit The Station à West Warwick, Rhode Island, ont entraîné la mort de 100 personnes. Les pyrotechniques ont enflammé le plafond du club, et le guitariste du groupe, Ty Longley, était parmi les victimes. Plus tard, le groupe a également collecte des fonds pour les familles des victimes lors de ses concerts.

En juillet, Russell a rendu public ses maladies et annoncé sa retraite de l'industrie musicale. "Je ne suis plus capable de performer au niveau que je voudrais, et que vous méritez", a-t-il écrit sur Instagram. "Les mots ne peuvent exprimer ma gratitude pour les nombreuses années de souvenirs, d'amour et de soutien."

La maladie de corps de Lewy ressemble à la maladie d'Alzheimer, les patients présentant une perte de mémoire progressive ainsi que des symptômes psychotiques ou des troubles du mouvement, selon la Société allemande de l'Alzheimer. L'atrophie multisystémique est une maladie rare, similaire à la maladie de Parkinson.

Le "New York Times" et le magazine "Rolling Stone" ont rapporté que le biographe de Jack Russell, K.L. Doty, a révélé les causes de sa mort, les attribuant à la maladie de corps de Lewy et à l'atrophie multisystémique qui y est associée. Tout au long de sa carrière, Jack Russell a tourné en tant que leader de son groupe, Jack Russell's Great White, après la séparation du

Lire aussi: