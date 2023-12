Le chanteur de Poison Bret Michaels fait le point sur son hospitalisation

Le groupe a été hospitalisé peu de temps avant son concert de jeudi.

"Pour les incroyables fans de Nashville, merci pour tous vos vœux de bonheur ! J'étais vraiment excité à l'idée de monter sur scène à Music City et de me produire, mais en raison d'une complication médicale imprévue et de l'hospitalisation qui s'en est suivie, cela n'a pas été possible", a écrit Michaels sur Instagram jeudi en fin de journée.

Le chanteur, âgé de 59 ans, n'a pas précisé ce pour quoi il est actuellement traité, mais il a déjà été confronté à des problèmes de santé. Il souffre de diabète de type 1 depuis son enfance et a subi une hémorragie cérébrale en 2010.

Sur son site web, vendredi, Michaels a fait une nouvelle mise à jour.

"Il n'y a pas assez de mots de remerciement et de gratitude pour les vœux de la famille, des amis et des fans", a-t-il écrit. "Je ne remercierai jamais assez le personnel médical incroyable et déterminé de Nashville qui m'a aidé, comme vous pouvez le voir, avec plusieurs sites d'intraveineuses pour effectuer des tests et administrer des fluides. Je suis déterminé à essayer de jouer à Jacksonville et à revenir pour un concert à Nashville un jour prochain".

Les succès de Poison dans les années 1980 et 1990 comprenaient "Talk Dirty to Me" et "Every Rose Has Its Thorn".

Le groupe doit donner un concert samedi à Jacksonville, en Floride, et un dimanche dans le Mississippi.

