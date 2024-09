- Le chanteur de hip-hop américain Fatman Scoop est décédé.

Le rappeur célèbre Fatman Scoop est décédé à l'âge de 53 ans, suite à un malaise sur scène lors d'un concert. "Avec une profonde tristesse et des cœurs lourds, nous annonçons le décès du légendaire et icône Fatman Scoop", a déclaré sa famille dans un communiqué. Sa gestion a confirmé l'incident à l'agence de presse allemande.

Il était une source de joie dans nos vies, offrant un soutien constant, une résilience inébranlable et du courage, selon le communiqué de la famille. "Fatman Scoop était plus qu'un performer exceptionnel; c'était un père, un frère, un oncle et un ami précieux." Sur Instagram, sa gestion a rendu hommage à sa "voix legendary, son énergie contagieuse et sa personnalité captivante" qui ont laissé une empreinte durable dans l'industrie.

L'artiste est tombé malade sur scène dans le Connecticut un vendredi soir, la raison précise de l'incident restant inconnue. Seulement quelques jours auparavant, il était rapporté qu'il était en bonne santé et de bonne humeur, selon les communications de sa gestion à l'agence de presse allemande. Avant la performance, il avait consommé une boisson énergisante, une pratique inhabituelle pour lui.

Figure clé de la scène hip-hop de New York dans les années 90

Fatman Scoop était reconnu comme une figure importante de la scène hip-hop des années 1990. Il a atteint la célébrité grâce à ses contributions à des tubes tels que "Lose Control" de Missy Elliott, lauréat d'un Grammy, et "It's Like That" de Mariah Carey. Son titre "Be Faithful" a atteint les premières places des charts au Royaume-Uni et en Irlande. Récemment, Fatman Scoop était un invité régulier dans des émissions de télévision.

Elliott a exprimé ses condoléances sur X, notant que la voix et l'énergie de Fatman Scoop avaient inspiré la danse et la joie pendant plus de deux décennies. Ciara, collaboratrice sur "Lose Control", l'a décrit comme "l'une des voix les plus exceptionnelles du hip-hop". "Je suis si chanceuse d'avoir été témoin de votre grandeur", a-t-elle écrit sur Instagram.

D'autres icônes du hip-hop ont rendu hommage sur les réseaux sociaux. "Je suis sans mots", a déclaré le producteur Timbaland sur Instagram. Snoop Dogg a publié un émoji en pleurs. Questlove a remercié Fatman Scoop "pour incarner ce que le hip-hop signifie vraiment: oublier ses soucis, vivre dans le présent et inviter la joie".

