Le chanteur de Coldplay déclare la dissolution du groupe, mais inclut un qualificatif significatif.

Coldplay, un nom majeur dans l'industrie musicale avec de nombreux albums vendus et des stades remplis à capacité, a un chanteur emblématique, Chris Martin, qui a laissé entendre la fin prochaine du groupe. Lors d'une interview avec le DJ néo-zélandais Zane Lowe sur Apple Music 1, Martin a réaffirmé la séparation prévue du groupe. Il a précisé un compte strict : "Nous ne sortirons que douze albums principaux", a déclaré Martin. Après cela, Coldplay mettra fin à sa carrière, a-t-il confirmé. Pour Martin, cette limite est cruciale : "Moins, c'est plus, et pour certains de nos critiques, même moins serait plus !"

Actuellement, Coldplay promocarne son dixième album studio, "Music of the Spheres", prévu pour le 4 octobre. Cela signifie qu'il reste encore deux albums avant que Coldplay ne se sépare potentiellement complètement. Pour Martin, cette décision suit une logique : "Tout comme il n'y a que sept livres Harry Potter et environ douze albums des Beatles et des chiffres similaires pour Bob Marley, nos inspirations, nous avons décidé de nous limiter de la même manière."

En fixant une limite avec Coldplay, le groupe espère maintenir un haut niveau de qualité pour sa musique. Comme l'a dit Martin : "Il devient presque impossible pour l'une de nos chansons de figurer sur nos albums si nous maintenons cette limite."

Un Rayon d'Espoir

Il y a un éclair d'espoir pour les fans de Coldplay : Martin n'a pas complètement écarté la possibilité de projets collaboratifs avec ses partenaires du groupe Jonny Buckland, Guy Berryman et Will Champion. Cependant, ces projets devraient être distincts de Coldplay. Il est intéressant de noter que l'idée des "Douze Albums de Coldplay Maximum" n'est pas nouvelle. Martin en a déjà parlé dans des interviews précédentes, notamment dans une conversation avec le magazine musical NME, où il a assuré que ce serait le cas.

Lors d'une interview sur BBC Radio 2 en 2021, Martin a présenté une perspective différente. Il a suggéré qu'il n'y aurait pas de nouvel album de Coldplay après 2025 et que le groupe se contenterait de faire des tournées. Pour concilier ces différentes stratégies de fin, Coldplay pourrait devoir sortir deux nouveaux albums dans un avenir proche, ce qui semble peu probable pour l'instant. En fin de compte, il reste un mystère de savoir si cette situation ou une autre se produira.

