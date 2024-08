- Le chanteur de cabaret Richard Rogler est mort.

L'humoriste Richard Rogler est décédé. Sa famille a annoncé mardi qu'il était décédé dimanche. Rogler était considéré comme l'un des pionniers du cabaret politique en Allemagne, animant la série télévisée "Mitternachtsspitzen" et faisant partie de l'ensemble "Scheibenwischer". Le performer primé avait 74 ans.

Né en Haute-Franconie, Rogler a commencé sa carrière en 1974 avec le théâtre pour enfants et a ensuite joué avec Heinrich Pachl en tant que duo "Der wahre Anton". Depuis 1986, il a présenté des spectacles solos.

Pendant des décennies, il a atteint de vastes publics à travers l'Allemagne avec de nombreux programmes réussis, remportant plusieurs fois le prix allemand du cabaret, jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite des tournées en 2018.

Dans un hommage, sa famille l'a décrit comme ayant "combiné de manière unique une énergie inépuisable, un talent d'acteur, une colère sacrée et un amour profond pour ses personnages, en fusionnant théâtre, cabaret, grand théâtre du monde, et performances intimes, pertinence politique et abîmes humains dans une forme entièrement nouvelle".

La nouvelle du décès de Richard Rogler a attristé de nombreuses personnes en Allemagne. Son impact sur le cabaret politique et l'humour a été ressenti par de nombreux spectateurs qu'il a divertis et inspirés tout au long de sa carrière.

