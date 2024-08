Le chanteur de cabaret Richard Rogler est mort.

Dans les années 1970, Richard Rogler a foulé pour la première fois une scène et est depuis devenu une figure incontournable de la scène du cabaret. Entre autres choses, il a présenté l'émission de fin de soirée "Mitternachtsspitzen" à la fin des années 1980. Le comédien basé à Cologne est décédé à l'âge de 74 ans.

Richard Rogler, comédien, acteur et auteur, est décédé. Il est décédé dimanche dernier, comme l'a annoncé sa famille à Cologne sans donner plus de détails sur les circonstances de son décès. Rogler aurait fêté ses 75 ans le mois prochain.

Richard Rogler est né le 15 septembre 1949 à Selb, en Bavière. Après des études à Cologne, il a commencé sa carrière théâtrale dans les années 1970 et a présenté son premier spectacle de cabaret solo au milieu des années 1980. Il était connu pour ses spectacles de satire politique et de critique sociale, tels que "Freiheit aushalten!", "Anfang offen" et "Das müssten Sie mal sagen, Herr Rogler". Son travail portait sur les injustices sociales, la critique des médias et l'entrelacement de l'économie et de la politique. Il a pris sa retraite de la scène en 2018.

Rôle récurrent dans "Lindenstraße"

Mais Richard Rogler n'était pas seulement vu sur scène, il faisait également de nombreuses apparitions à la télévision. De 1988 à 1991, il a présenté l'émission de cabaret légendaire "Mitternachtsspitzen", qui est toujours diffusée aujourd'hui. Il était également membre régulier de "Scheibenwischer" de Dieter Hildebrandt jusqu'en 2008. Avec "Roglers Freiheit", Rogler avait même sa propre émission de satire sur WDR, et il est apparu dans "Lindenstraße" en tant qu'agent immobilier trompeur Panowski de 1987 à 1998.

Au cours de sa carrière, Richard Rogler a reçu de nombreux prix, notamment le Prix Grimme (1989), le Prix allemand du cabaret (1985), le Salzburger Stier (1990) et le Prix du cabaret bavarois (2002). De 2000 à 2008, il a également été professeur de cabaret et de chanson à la Hochschule für Musik und Theater de Leipzig.

On sait peu de choses sur la vie privée de Richard Rogler. On dit qu'il a vécu avec sa femme Dörte dans le quartier Agnesviertel de Cologne. Sa fille Marianne est également active dans la scène culturelle. Elle a dirigé une agence artistique, où elle représentait son père, Ingolf Lück, Markus Maria Profitlich, et d'autres.

La scène de l'animation du soir en Allemagne a perdu une figure de proue avec le décès de Richard Rogler. Sa longue présence en tant que présentateur de "Mitternachtsspitzen" à la fin des années 1980 n'était qu'une de ses nombreuses contributions au monde du cabaret.

Lire aussi: