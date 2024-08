- Le chanteur Bad Bunny collabore avec Austin Butler dans le drame de suspense d'Aronofsky

Le populaire artiste latin Bad Bunny (30 ans), connu sous le nom de Benito Antonio Martínez Ocasio, fait sensation à Hollywood. Le musicien et rappeur portoricain a décroché un rôle aux côtés de l'acteur d'"Elvis", Austin Butler, et de Zoe Kravitz ("Batman") dans le prochain thriller "Snatch and Run", selon les sources américaines de divertissement. Le réalisateur Darren Aronofsky ("La Baleine blanche", "Cygne noir") dirigera le projet.

Le studio Sony Pictures soutient le film, adapté d'un roman de l'auteur américain Charles Huston. L'intrigue tourne autour d'un joueur de baseball à la retraite (Butler) qui se retrouve involontairement impliqué dans le monde criminel new-yorkais des années 1990 et doit lutter pour survivre. Pour l'instant, les détails concernant le personnage de Bad Bunny sont gardés secrets.

Le lauréat du Grammy ("Un été sans toi"), qui a fait ses débuts au cinéma avec un rôle secondaire dans la série Netflix "Narcos" au Mexique, a ensuite joué aux côtés de Brad Pitt dans la comédie d'action "Express Train" en 2022, suivie de "Cassandro" avec Gael García Bernal.

Aronofsky est connu pour des films comme "Requiem for a Dream" (2000), "The Wrestler" (2008), "Black Swan" (2010), "Noah" (2014) et "Mother!" (2017). L'année dernière, Brendan Fraser a remporté l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle principal dans le drame d'Aronofsky "The Whale".

La renommée de Bad Bunny à Hollywood continue de croître avec sa participation au très attendu film "Snatch and Run", qui sera tourné à Hollywood. Après son succès dans des productions mexicaines et internationales, ce rôle représente une autre étape importante dans sa carrière hollywoodienne.

