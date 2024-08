- Le chanteur a-t-il pris un nouveau engagement?

Justin Theroux (53 ans) a-t-il demandé sa petite amie Nicole Brydon Bloom (30 ans) en mariage ? La présence d'une bague voyante au doigt de Bloom lors du tapis rouge du Festival du film de Venise a suscité des murmures : Theroux, ancien époux de Jennifer Aniston (55 ans), aurait-il fait sa demande ?

Accompagné de son équipe, Theroux a présenté leur dernière production "Beetlejuice Beetlejuice" lors du festival de cinéma le 18 août. Vêtu d'une veste crème, d'un col roulé blanc et d'un pantalon noir, Theroux a posé pour les photographes. Bloom, de son côté, a attiré les regards dans une robe blanche sans manches avec un col haut et une fente jusqu'à la cuisse.

Le deuxième duo sur le tapis rouge

Justin Theroux était marié à l'actrice "Friends" Jennifer Aniston de 2015 à 2018. Leur histoire d'amour a commencé sur un plateau de tournage.

Nicole a poliment interrompu, disant : "Nicole, s'il vous plaît", lorsque les reporters ont bombardé Justin Theroux de questions sur la bague à son doigt lors du Festival du film de Venise. Malgré le flot de questions, Theroux est resté calme, souriant gentiment tout en tenant la main de Nicole.

