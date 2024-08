- Le changement de gardien de but au RB Leipzig favorisé par Gulacsi

Peter Gulacsi, le gardien de but principal de RB Leipzig, a étonnamment soutenu l'idée de rotations de gardiens de but dans le club de football de Bundesliga. "Tout le monde veut jouer à ce niveau, mais nous devons nous rappeler que la charge de travail pour nous, gardiens, ne diminue pas. Il y a maintenant plus de matchs de Ligue des champions, ainsi que l'équipe nationale et la Ligue des nations. Dans quelques années, il sera normal que les gardiens tournent également", a noté le gardien hongrois en interview avec 'Sport Bild'.

Selon Gulacsi, Bayer Leverkusen a déjà mis en place cette approche. "Je pense que cela se produira également ici, dans une certaine mesure, cette saison. Compte tenu du nombre de matchs, c'est logique - c'est là que la rotation intervient", a insisté le Hongrois. L'entraîneur principal Marco Rose avait considéré Gulacsi comme le choix numéro un avant le début de la saison compétitive, mais avait également promis du temps de jeu au jeune recru de 22 ans et concurrent, Maarten Vandevoordt. Surtout, Rose a parlé d'une rude concurrence.

RB avait déjà deux numéros un

L'entraîneur de Leipzig avait déjà bénéficié de l'absence à long terme de Gulacsi en raison d'une rupture du ligament croisé la saison dernière. Le remplaçant Janis Blaswich a brillé par des performances exceptionnelles et a même été appelé en équipe nationale par l'entraîneur fédéral Julian Nagelsmann. "Nous avons maintenant deux numéros un", a déclaré Rose en janvier et a réinstallé Gulacsi pour la finale de la saison. "Après la période difficile, cela me rend fier d'avoir prouvé que je peux revenir au niveau élevé que j'avais avant. J'étais le numéro un depuis des années, mais Janis a performé de manière remarquable. J'ai dû concurrencer et faire preuve de patience", a exprimé Gulacsi.

Vandevoordt est un atout potentiel de Leipzig

L'atout potentiel de Leipzig, Vandevoordt, a montré ses capacités pendant la pré-saison. "Au niveau où nous jouons, il y a une rude concurrence sur chaque position", a déclaré le vétéran Gulacsi. Pour lui, la rotation a du sens, "si vous évaluez pendant la saison : comment se passent les résultats ? Comment se passent les performances ? Qu'indiquent les statistiques physiques ?"

