Le changement climatique modifie rapidement la mer des Wadden

Le réchauffement des mers est particulièrement visible dans la mer du Nord. Par exemple, les organismes qui prospèrent dans la chaleur y augmentent, tandis que d'autres espèces migrent vers des eaux plus fraîches. Selon une étude, l'ensemble de l'écosystème est en train de se transformer.

La mer des Wadden change à un rythme record en raison du changement climatique. C'est le résultat d'un rapport complet de près de 30 chercheurs de l'Institut Alfred Wegener (AWI). Le changement climatique transforme un écosystème dans son ensemble à une vitesse jamais vue auparavant, expliquent Christian Buschbaum et Lisa Shama, qui sont les auteurs de l'étude et travaillent à la station de la mer des Wadden de l'AWI sur Sylt. "Le changement climatique agit à tous les niveaux de la mer des Wadden", déclare Buschbaum.

Les températures élevées et la hausse du niveau de la mer changent la forme de la côte et le transport des sédiments. "La mer des Wadden dans le sud-est de la mer du Nord se réchauffe plus rapidement que de nombreuses autres régions côtières tempérées, la température de surface de l'eau de mer ayant augmenté d'environ deux degrés au cours des 60 dernières années, soit presque le double de l'augmentation moyenne mondiale des océans", écrivent les chercheurs dans leur rapport dans la revue "Marine Biodiversity".

Les hivers doux et les températures estivales très élevées ont un impact significatif sur l'écosystème, avec des vagues de chaleur dont les températures sont de trois à cinq degrés au-dessus de la moyenne qui se produisent plus fréquemment et durent plus longtemps. Cela affecte les espèces dans l'eau et sur le fond marin.

Les espèces invasives se propagent

Certaines espèces, telles que le cabillaud, sont particulièrement touchées par ces changements et souffrent à la fois du réchauffement et de la surpêche. Buschbaum a expliqué : "Nous observons également une augmentation claire des espèces invasives qui aiment la chaleur". celles-ci ne menacent pas encore les organismes autochtones, mais elles changent l'écosystème. "Des récifs géants d'huîtres du Pacifique et des hectares de forêts sous-marines formées par des algues d'Extrême-Orient sont immédiatement visibles pour tout promeneur de la mer des Wadden", a déclaré le chercheur.

Dans une certaine mesure, les organismes de la mer des Wadden pourraient adapter leur comportement et leur apparence en réponse à des stimuli environnementaux directs, a expliqué la biologiste évolutive Shama. Ils peuvent, par exemple, être actifs à des moments différents ou leur taux de croissance peut changer. Il est également possible qu'ils adaptent leur reproduction avec plus de descendants pour compenser les pertes possibles dues à la chaleur.

L'AWI a souligné que la mer des Wadden était d'une grande importance écologique pour de nombreuses espèces de poissons et d'oiseaux, telles que le hareng, le huîtrier et la plie. Ces espèces animales utilisent cette zone pour au moins une phase de leur cycle de vie. Cependant, le réchauffement climatique déplace l'occurrence de ces espèces, les poissons migrant vers le sud ou les espèces benthiques se retirant dans des eaux plus profondes et plus fraîches. Celles qui ne peuvent pas déplacer leur aire de répartition devront s'adapter aux conditions

Lire aussi: