La mer des Wadden change à un rythme record en raison du changement climatique, selon un rapport complet de près de 30 chercheurs de l'Institut Alfred Wegener. Il montre que le changement climatique transforme un écosystème dans son ensemble à un rythme jamais vu auparavant, selon les co-premiers auteurs du rapport, Christian Buschbaum et Lisa Shama, qui travaillent à la station de la mer des Wadden de l'AWI à List sur Sylt.

Les impacts sur la côte sont divers : "Le changement climatique affecte tous les niveaux de la mer des Wadden : l'augmentation de la température et la hausse du niveau de la mer modifient la morphologie de la côte et la dynamique des sédiments, qui ont façonné la mer des Wadden pendant plus de 8 000 ans", a expliqué Buschbaum.

"La mer des Wadden dans la partie sud-est de la mer du Nord se réchauffe plus rapidement que de nombreuses autres régions côtières tempérées, la température de surface de l'eau ayant augmenté d'environ 2 degrés Celsius en 60 ans, soit presque le double de l'augmentation moyenne mondiale des océans", écrivent les chercheurs dans leur rapport dans la revue "Biodiversité marine". Il a été créé pour marquer le 100e anniversaire de la station de la mer des Wadden de l'AWI.

Selon l'AWI, les hivers doux et les températures estivales très chaudes ont une influence significative sur l'écosystème. En particulier, les vagues de chaleur avec des températures trois à cinq degrés au-dessus de la moyenne sont becoming plus fréquentes et plus longues. Ces changements physiques affectent la distribution des espèces individuelles dans l'eau et sur le fond marin.

Impacts sur la faune

Certaines espèces, telles que le cabillaud, sont particulièrement touchées par ces changements et souffrent à la fois du réchauffement et de la surpêche. Buschbaum a souligné : "Nous observons également une augmentation claire des espèces introduites, aimant la chaleur". celles-ci ne menacent pas encore les organismes autochtones, mais causent des changements dans l'habitat. "Des récifs massifs d'huîtres du Pacifique et des hectares de forêts sous-marines formées par des algues d'Extrême-Orient sont immédiatement reconnaissables à tout promeneur de la mer des Wadden", a déclaré le chercheur.

Adaptations aux conditions de vie modifiées

Les adaptations des espèces vivant dans la mer des Wadden comprennent des adaptations génétiques et une plasticité phénotypique. "La plasticité phénotypique permet aux individus d'adapter leurs propriétés et leur apparence en réponse à des signaux environnementaux directs sans changements génétiques", a expliqué la biologiste évolutive Shama. Cela peut conduire à des espèces apparaissant à différents moments ou leur taux de croissance changeant en raison de l'augmentation de la température. Selon Shama, les organismes peuvent également adapter leurs stratégies de reproduction, par exemple en produisant plus d'offspring pour compenser les pertes possibles dues à la chaleur.

Signification de la mer des Wadden

L'AWI met en évidence le fait que la mer des Wadden est d'une grande importance écologique pour de nombreuses espèces de poissons et d'oiseaux, telles que le hareng, les huîtriers et les eiders, qui utilisent cette zone pour au moins une phase de leur cycle de vie. Elle sert de nurserie et de zone d'alimentation et fournit aux jeunes poissons une protection contre les prédateurs. Cependant, le réchauffement climatique déplace l'occurrence de ces espèces, les poissons se déplaçant vers le sud ou les espèces

